Rechtszaak viervoudige moord Enschede in het teken van onderzoeksresultaten

Een nieuw hoofdstuk vandaag in de zaak van de viervoudige moord in Enschede. De drie verdachten verschijnen vandaag opnieuw voor de rechter. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, vandaag gaat het alleen nog maar om een pro forma zitting.

In deze zaak werden in november vorig jaar vier mannen op klaarlichte dag in een Enschedese growshop doodgeschoten. Justitie houdt een vader en zijn twee zonen verantwoordelijk voor deze moord.

Onderzoeksresultaten

"De zaak vandaag is bedoeld om het voorarrest van de verdachten in stand te houden", vertelt verslaggever Jan Colijn, die voor RTV Oost deze zaak volgt. Ook gaat justitie vandaag de laatste stand van zaken geven in het onderzoek.

"Waarschijnlijk krijgen we vandaag de resultaten van het forensisch onderzoek in de growshop. Daarnaast kunnen we ook de resultaten van het ballistisch onderzoek verwachten. Dat heeft te maken met de kogelbanen en de bloedspatten. Zo kan justitie achterhalen wat er gebeurd is in de growshop."



Naar verwachting gaat de advocaat van de verdachten vragen of zijn cliënten de zaak in vrijheid mogen afwachten. Maar volgens Colijn is de kans daarop nihil. "Dat lijkt een mission impossible."

Mexico

En dan was daar nog het gerucht dat niet deze drie verdachten, maar een Mexicaans doodseskader achter de viervoudige moord zou zitten. De vier slachtoffers zouden zijn doodgeschoten door een Mexicaanse dame, die zo wraak wilde nemen nadat haar dochtertje en tweelingbroer in Nederland waren vermoord. Daarbij zou een van de slachtoffers van de viervoudige moord betrokken zijn.

"Het vermoeden bestaat dat justitie vandaag die Mexicaanse link van tafel gaat vegen", legt Colijn uit. Want justitie heeft de afgelopen tijd deze theorie uitvoerig onderzocht, maar dit leverde geen aanknopingspunten op dat de moord het werk zou zijn van zo'n Mexicaans doodseskader.