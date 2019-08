Verdachte dodelijke brand in Nieuwleusen (16) vrij onder voorwaarden

De 16-jarige jongen uit Nieuwleusen die wordt verdacht van brandstichting met fatale afloop in zijn ouderlijk huis is onder voorwaarden op vrije voeten. Hij heeft een maand huisarrest, moet contact houden met de jeugdreclassering en moet meewerken aan het vervolgonderzoek.

Omdat de jongen nog op school zit, mag hij wel gewoon naar school. Hij moet wel worden gebracht en gehaald. Over een maand zijn de voorwaarden voorbij. Wel blijft hij verdachte en gaat het onderzoek verder.

Bij de brand in de woning aan de Zwartewaterland, op 14 juli, kwam de 22-jarige broer van de verdachte om het leven. De politie deed forensisch, technisch en tactisch onderzoek en concludeerde dat er sprake is van brandstichting. Niet lang daarna werd de 16-jarige jongen aangehouden. Sindsdien zat hij in voorarrest.

Belangenafweging

"De rechtbank moet een belangenafweging maken tussen de belangen van de minderjarige, het onderzoek en de rechtsorde. En in het geval van minderjarigen wegen die belangen van de minderjarigen al heel snel zwaarder dan de overige belangen", legt persrechter Matthieu Verhoeven uit.

De vrijlating gebeurt onder 'hele strenge voorwaarden'. "De onderzoeken zijn voor een groot gedeelte afgenomen. Er zijn geen vluchtgevaren aangenomen. De enige grond om de verdachte langer vast te houden die overbleef, is dat het een feit is waar naar wettelijke omschrijving twaalf jaar of meer op staat. Dat is één van de criteria voor voorlopige hechtenis."

De persoonlijke belangen speelden voor de rechtbank zwaarder.

Naar school

De jongen komt weer terug in huis bij zijn ouders en moet ook gewoon naar school. "Dat zou lastig kunnen zijn. Maar dat is niet iets waar wij mee te doen hebben, die vraag of het praktisch uitvoerbaar is of niet. Het wil niet zeggen dat hij naar school moet. Hij heeft huisarrest en de enige uitzondering die daarop gemaakt kan worden, is als hij voor school of opleiding ergens naar toe zou moeten. Dus niet voor een avondje uit of de voetbal. Dan moet je gewoon thuis blijven."

Sms-bom met pornolink

Onlangs stuurde de politie een sms-bom naar 1.900 mensen in de zoektocht naar getuigen van de brand. Dat ging alleen niet helemaal goed. Omdat de link naar het artikel op de website van de politie te lang was voor de sms, werd de link automatisch ingekort. Hierdoor werd er gelinkt naar een pornosite.