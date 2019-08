Welk Twents locatietheater gaat er met de Musicalworld Award vandoor?

STORK! en Hanna van Hendrik zijn genomineerd in de categorie ‘Beste regionale productie’. Vorig jaar won Het Verzet Kraakt al in de categorie ‘Beste kortlopende musical’. Reuring in ‘t Reggedal gaat midden september in première op het buitenterrein van het Ravijn in Nijverdal.

STORK!

STORK! ging over de geschiedenis van het metaalbedrijf. De vraag ‘wat als?’ speelde een belangrijk thema in de voorstelling. “Als er vanaf 1968 wel een telg uit de familie Stork op het ‘nest’ had gezeten? Zou Stork dan niet uit Hengelo zijn verdwenen?”

Theaterspektakel STORK! 150 jaar (Foto: Rene Wolf)

Het theaterspektakel werd een jaar geleden gespeeld op en rond het voormalig Stork-terrein in Hengelo. Ellen Kremers, toen voorstellingsleider, kijkt met een warm gevoel terug op die periode. “We hebben toen zoveel plezier beleefd en vriendschappen voor het leven gesloten.”

Hanna van Hendrik

Ook Hanna van Hendrik maakt kans op de publieksprijs. Daarin werd het verhaal van boerin Hanna verteld die in Tubbergen vecht tegen de ruilverkaveling. Op 2 augustus werd de laatste voorstelling gespeeld in Hangar 11 op Vliegveld Twente.

Theaterspektakel Hanna van Hendrik (Foto: Ben van Duin)

Johanna ter Steege bedacht Hanna van Hendrik en speelde de hoofdrol. Ze is beretrots op het theateravontuur dat onlangs tot een einde kwam. "Het is een ode aan de veerkracht van de boeren. Ik ben gelukkig, het is jammer dat het voorbij is maar met zo'n groot succes kan ik alleen maar blij zijn".

Net als bij STORK! speelden in dit stuk ook amateur-toneelspelers uit de regio mee.

Publieksprijs

Het publiek kan nog stemmen tot en met 31 augustus. Kremers weet wel waarom STORK! moet winnen. “Het was een prachtige voorstelling en wij hebben het lef gehad om het hier op deze locatie te spelen.”

“Maar”, gaat ze verder, “door het te spelen met al die leuke, fijne mensen hebben we voor mijn gevoel al gewonnen.”

'Ik wil voor de boeren winnen'

Maar de Hengelose productie is niet de enige kanshebber. Ook bedenker en drijvende kracht Johanna ter Steege is gemotiveerd om het verhaal van de boeren op de agenda te houden: "Het is heel belangrijk dat boeren steeds weer een gezicht krijgen omdat ze in een heel moeilijke situatie zitten. Dat is niet nieuw. Dat was in de jaren zeventig en dat is nu nog steeds zo. Daarom vind ik dat Hanna van Hendrik moet winnen, omdat het een voorstelling is die over het heden, het verleden, maar ook over de toekomst van de boeren gaat." zegt Johanna ter Steege. "Ik wil voor de boeren winnen".

Nederlandse Reisopera

Er is nog meer Twents succes. De Nederlandse Reisopera uit Enschede is met de musical A Little Night Music in zeven van de tien categorieën genomineerd, waaronder ‘Beste musical’ en ‘Beste ensemble’.

Stemmen kan via deze link. In de eerste week van september worden alle winnaars bekend gemaakt.