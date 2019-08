Het is bijna weer zover: Het bloemencorso in Sint Jansklooster!

De zoete geur van Dahlia's, gecombineerd met de broodjes knakworst. Dat omschrijft de sfeer in de werkhal van werkgroep De Brekers, want ook hier moet er geluncht worden. De werkers hebben hun werk tijdelijk neergelegd om het te hebben over het aanstaande weekend, want het belooft weer een historisch weekend te worden.

Sint Jansklooster en omgeving maakt zich op voor de 51e editie van het landelijk bekende bloemencorso. De wagenbouwers hebben massaal de mouwen opgestroopt. Jong en oud lopen hier door elkaar heen. De een is druk bezig met verven, terwijl de junioren van de groep zich bezig houden met het plukken van de bloemen.

En dan is er ook nog het dahliaprobleem, want er zijn lang niet genoeg dahlia's voor elke wagen. Toch willen ze bij De Brekers niet denken aan problemen. In plaats daarvan focussen ze zich op oplossingen: "De kale plekken bedekken we met zaagsel, dat wordt er op geblazen door bladblazers. Het is een creatieve oplossing", zegt een jong lid van De Brekers.

Ook in het dorp leeft het feest volop. Complete straten zijn versierd en ook de oudere generatie kan niet wachten totdat ze de wagens dit weekend mogen aanschouwen. "Het is een virus dat in je kruipt wanneer je hier in Sint Jansklooster komt wonen, het klinkt smerig, maar het is echt een fantastisch evenement om mee te maken", zegt Roel van der Zweerde.

Nog 2 nachtjes slapen en dan gaat het feest beginnen. RTV Oost zendt het hele spektakel vanaf 14:00 uit.