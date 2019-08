Praat mee: Ik eet vleesvervangers

Lukt het stemmen niet? Klik dan hier.

We eten met z'n allen steeds vaker vleesvervangers. Uit onderzoek is gebleken dat de verkoop van vleesvervangers sinds 2017 is gegroeid met 51 procent.

Vivera uit Holten is de grootste producent van vleesvervangers in Nederland. Zij zijn uiteraard heel erg blij met de groei. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, ontwikkelen ze steeds meer en nieuwe vleesvervangers. Wat dacht je bijvoorbeeld van vegetarische chicken tenders?

Nou? Draait je maag zich om bij dat idee of eet jij juist graag een broodje falafel of een vegetarische groenteburger? Wij willen weten of Overijsselaars warm lopen voor een vegetarisch alternatief of dat ze de tomaat-mozzarellasoufflé liever links laten liggen.