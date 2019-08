Bouw ecoduct A35 bij Enschede mag doorgaan, omwonende verliest zaak

De bouw van het ecoduct over de A35 bij Enschede mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Omwonende Benny Valkenburg had een zaak aangespannen, omdat hij vindt dat Rijkswaterstaat niet genoeg onderzoek heeft gedaan naar de geluidseffecten. Valkenburg eiste een beter onderzoek.

De rechter gaat niet mee in de eis van Valkenburg. "Wat betreft geluid is geconcludeerd dat met de realisatie van het ecoduct de geluidsbelasting op de omgeving niet zal toenemen."

Met de bouw van het ecoduct was al begonnen en door deze uitspraak van de rechter mag er doorgebouwd worden. De bouw heeft drie maanden stilgelegen.

Tunneleffect

Valkenburg is bang voor het zogenaamde tunneleffect als auto's door de tunnel van het ecoduct rijden. "Zo'n tunnel werkt als een soort toeter", vertelde Valkenburg eerder. "Geluid wordt in een tunnel versterkt en nu bouwen ze er ook nog een dat zo ontworpen is die het snelweggeluid in de richting van mijn huis wordt geblazen." Daar gaat de rechter niet in mee.

Raad van State

Toch laat Valkenburg het er niet bij zitten. Eerder gaf zijn advocaat, Marcel Middelkamp, al aan naar de Raad van State te stappen als hij zijn gelijk niet kreeg. "Als het hier niet lukt, dan starten we direct een procedure bij de Raad van State in Den Haag."

Middelkamp denkt nog wel een troef in handen te hebben: een recente juridische uitspraak in het stikstof-dossier dat op dit moment overal in het land gevolgen heeft.

Te ver

Ook daar heeft de rechter in Zwolle zich over gebogen. Om een uitspraak te kunnen doen op grond van het stikstof-dossier moet een bouwplek in de buurt liggen van een beschermd Natura-2000 gebied. Op zo'n vijf kilometer van het ecoduct ligt zo'n gebied, maar de rechter vind de afstand tussen het nieuwe ecoduct en het natuurgebied te groot. Daarom ziet de rechter ook op dit punt geen problemen.