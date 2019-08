Krimp veestapel zorgt voor teleurstellende halfjaarcijfers ForFarmers

Het krimpen van de veestapel in Nederland en Duitsland is volgens ForFarmers een belangrijke reden van de daling van de winst. De verschillende milieumaatregelen en de toenemende aandacht voor dierenwelzijn in Nederland, België en Duitsland, zorgen ervoor dat de vraag naar veevoer afneemt.

ForFarmers past hier de strategie op aan. De nieuwe plannen worden begin volgend jaar bekendgemaakt.

Inkooppositie

Daarnaast heeft het bedrijf zichzelf in een moeilijke positie gemanoeuvreerd door ongunstige inkoopafspraken te maken met leveranciers. Ook de aankoop van verschillende bedrijven heeft onvoldoende effect gehad op de resultaten, zegt topman Yoram Knoop. Hij kijkt terug op een teleurstellend halfjaar.

"De acquisitie, die we in de tweede helft van 2018 hebben gedaan droeg positief bij maar was niet voldoende om de negatieve effecten van de volumedaling en de ongunstige inkooppositie die we het eerste halfjaar hadden te compenseren."

Droogte

Ook de droogte van 2018 heeft invloed op de huidige resultaten. Door de lage waterstanden konden de binnenvaartschepen minder zwaar worden beladen, waardoor het vervoer duurder uitviel. Deze extra kosten kan het veevoerbedrijf niet doorberekenen aan haar klanten.

Om de positie van het bedrijf veilig te stellen, kondigde het bedrijf aan vóór het einde van het jaar vier fabrieken te zullen sluiten. Het gaat om ForFarmers-fabrieken in Schalkwijk, Helmond en ook in Engeland zullen twee fabrieken worden gesloten. Deze maatregel moet zorgen voor een structurele kostenbesparing van tien miljoen in 2021.