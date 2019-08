Enschedese dichter, schrijver en schilder Bert de Haan (68) overleden

De Enschedese dichter, schrijver en schilder Bert de Haan is overleden. De Haan overleed gisteren op 68-jarige leeftijd in het MST, hij leed al twintig jaar aan de ziekte van Parkinson.

De Haan was, met zijn bakfiets, een bekende in Enschedese culturele wereld. Samen met Martien Frijns en Paul Abels richtte hij in 2006 AFdH Uitgevers op. In 2010 bracht De Haan een boek uit over zijn ziekte. In het boek 'Ik ben bevoorrecht' schreef hij over zijn ziekte en de rol van de medici.

In 2004 schreef hij het gedicht 'Veur de Veenprinses':

Veur de Veenprinses De leste dage bin k an t trekn met n pröttel van mien moo

Ik leaze oalde kaartn, bekieke miej ne video: In n optoch löp t haalve doarp, met t muziek der biej,

veurlangs de huze an t kanaal tot oew vaar zien' boerderiej Kort veur den optoch bin iej reukeloos van t hoes egoan

Nog zee k oe deur t vitrazie hen biej t kamerreamken stoan Noe wil ik stiekem dat t weer n moal as vrogger wean zal,

toe'w mangs noa melknstied wat vriejn deudn in n stal Wiej warn neet van de zölfde karke doarum hef t niks länger doerd:

toen oew vaar der achter kwam hef e rap oe vortbonsjoerd En al he'k oe nooit weerum ezeen hoo a'k ok zochn in stad en laand,

noadat ik dee video zag stoa'j miej weer in t oog ebraand

De Haan, die in 1951 werd geboren in Beerzerveld, runde tot 2006 een reclamebureau. Daarnaast was hij organisator van vele culturele evenementen in en rond Enschede.

In 2016 kwam een boek van De Haan uit over zijn jeugd, 'Van de jongens van de brug'. Hij beschreef, gedeeltelijk autobiografisch, zijn jeugd in Beerzerveld.