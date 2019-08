Hele families druk met poetsen voor fokveedag bij Agrifair Wierden

"De kalfjes moeten er natuurlijk aan wennen dat ze aan een lijn mee moeten lopen. Dus dat hebben we al een paar keer geoefend. En mijn nichtjes komen zo, want die gaan met de kalfjes de ring in. Met een begeleider, maar zij moesten natuurlijk ook een paar keer oefenen."

'Pico bello uitzien'

Op het terrein wordt druk gepoetst en geveegd. "Ze zijn helemaal schoongeboend en vorige week ook geschoren. Het moet er natuurlijk pico bello uitzien", weet Julia.

Op het hele terrein is iedereen, vaak hele families, druk bezig met het verzorgen van de deelnemers aan de keuring. "Je doet het niet alleen voor het winnen. Het is ook voor de gezelligheid. En het brengt het boerenbedrijf positief in beeld en dat is ook wel wel eens goed."

Veel meer

De Agrifair is veel meer dan alleen de fokveedag. De revue 'Wierden geet vedan' is al twee keer opgevoerd in de grote tent en ook vanavond volgt nog een voorstelling. Verder treden koren op, zijn er de zitmaaierrace, trekkertrek, autorodeo en loonwerkerswedstrijden. Het terrein is te vinden aan de Sluizendijk in Wierden.