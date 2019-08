Overvaller Nieuwleusen zette vuurwapen op hoofd 15-jarige jongen

De officier van justitie in Zwolle eist een celstraf van 45 maanden tegen de verdachte van een overval in Nieuwleusen, een 23-jarige man uit Polen. De man zou ook ruim 6000 euro schadevergoeding moeten betalen aan de getroffen winkelier en zijn zoon. In februari van dit jaar overviel hij een telefoonwinkel waarbij hij een pistool tegen het hoofd van een 15-jarige jongen zette.

Februari van dit jaar wordt 'de zwartste dag van zijn leven' voor de eigenaar van een telefoonwinkel in Nieuwleusen. Rond kwart over drie in de middag komt een gewapende man de winkel binnen die een schot lost en in het Engels roept dat hij geld en telefoons wil.

Even later zet de overvaller zijn pistool op het hoofd van de 15-jarige zoon van de eigenaar die net thuiskomt van school. De overvaller, een 23-jarige Pool, wordt een paar uur later aangehouden terwijl hij thuis ergens in de gemeente Hardenberg op de bank ontspannen ligt te gamen.

"Het was Valentijnsdag en ik moest nog huur betalen"

Bij de politie wil de Pool niet zomaar een verklaring afleggen, hij wil eerst van de verhorende agenten horen welk bewijs er tegen hem ligt. Pas als blijkt dat er camerabeelden zijn waarop hij goed zichtbaar is, geeft de Pool toe.

Tegenover de rechters in Zwolle zegt de Poolse arbeidsmigrant dat de overval een impulsieve en stomme daad was: "Eerlijk gezegd, de reden is niet zo belangrijk. Mijn broer zou 18 jaar oud worden die maand en mijn dochtertje twee. Daarnaast was het ook bijna Valentijnsdag en ik moest ook nog huur betalen."

'Weinig binding met Nederland'

Officier van justitie Huang heeft twijfels bij het verhaal van de Pool. "Meneer zegt dat het impulsief was maar had wel de nodige voorbereidingen getroffen. Hij had een pistool bij zich, een tas en loste heel bewust een schot. Ook pakte hij de zoon van de eigenaar bewust vast en zette hem een pistool op het hoofd om zo de vader verder onder druk te zetten."

Huang ziet geen heil in een deels voorwaardelijke celstraf en begeleiding van de Pool door bijvoorbeeld de reclassering. "Hij heeft maar weinig binding met Nederland."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.