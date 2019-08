Straatfestival Zwolle: 21 podia, maar geen hoofdpodium

Het centrum van Zwolle vormt vanavond niet alleen het decor van de Zomerkermis, ook het Straatfestival staat op de rol. Het is al de veertigste keer, maar dit jaar is er geen hoofdpodium.

Het festival wordt georganiseerd door ongeveer veertig horecagelegenheden. Op allerlei plekken in de stad staan podia, 21 in totaal. Een hoofdpodium is er dit jaar niet. "Het bleek dat er toch wat financiële en technische risico's zaten aan een hoofdpodium in de binnenstad", vertelt Sander Dol namens de nieuwe organisatie van het festival.



Behalve een nieuwe organisatie, is ook de naam van het feest veranderd. "Er lag een aantal financiële en juridische verplichtingen bij het Stratenfestival Zwolle. We hebben besloten geen risico te lopen en daarom een andere stichting te beginnen, zodat we volledig 'in control' zijn", legt Dol uit.

Schutting bij Bruut

Hoewel de horecagelegenheden het festival samen organiseren, is de sfeer onderling niet overal even goed. Gisteren plaatste de uitbater van Bruut een schutting tussen zijn terras en die van buurman Robbedoes. Dat zou zijn omdat het publiek van de beide cafés ruzie met elkaar zouden maken. Die schutting zette kwaad bloed bij de uitbater van Robbedoes.

Dol hoopt dat de problemen zo snel mogelijk uit de wereld zijn. "Gemeente, politie en uitbaters gaan nog overleggen om te kijken wat ze kunnen doen."