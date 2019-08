De viervoudige moord Enschede: de nieuwste feiten op een rij

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Het Openbaar Ministerie beschikte al over een waslijst aan forensische bewijzen tegen de vader en zijn twee zonen, die ervoor verantwoordelijk worden gehouden dat ze in november vorig jaar in een growshop in Enschede vier mannen op koelbloedige wijze hebben doodgeschoten.

DNA-materiaal

Zo was al bekend dat er bloedsporen van de eigenaar van de growshop zijn teruggevonden in de zwarte Volkswagen Golf waar de verdachten die dag in reden. Maar ook blijkt uit het dossier Litouwen, zoals het rechercheteam heet, dat het DNA van de oudste zoon op een van de kogelhulzen in de growshop is ontdekt.

Daarnaast is DNA-materiaal van de jongste zoon aangetroffen op een kapot getrokken kabel van de beveiligingscamera bij de growshop en zijn in de bloedplassen de profielsporen gevonden van de Timberland- en Adidas-schoenen van de twee zonen.

Kogelhuls matcht met moordwapen

Tijdens de rechtszaak van donderdagochtend maakte het OM ook nog eens bekend dat in de Golf een kogelhuls is ontdekt die matcht met hulzen die zijn gevonden op de moordlocatie.

Justitie gebruikt de komende maanden voor verder onderzoek. Daarbij wordt met name gekeken naar het zogenoemde bloedspattenpatroon. Aan de hand daarvan wil justitie een beeld schetsen van de positie van de schutters ten opzichte van hun slachtoffers. Volgens openbaar aanklager Aidan van Veen kan dan een beeld worden geschetst waar de schutters hun slachtoffers eventueel hebben vastgepakt. Vervolgens kunnen de forensisch experts veel gerichter de kleding van de slachtoffers onderzoeken op eventueel DNA-materiaal van de daders.

Stilzwijgen

De verdachten doen er intussen nog steeds het zwijgen toe, hoewel zowel de officier van justitie als de rechter hen meermalen aanspoorden opening van zaken te geven. Het OM meent dat er sprake is van een bewuste tactiek: de verdachten zouden eerst het einddossier afwachten om vervolgens daar hun verklaringen op af te stemmen. De vader en oudste zoon hebben al enig overleg daarover gehad in de gevangenis. Uit dat gesprek zou naar voren gekomen zijn dat de oudste zoon moet beginnen met verklaren en dat de vader hem zal aanvullen.

Keerzijde van de medaille daarvan is volgens het OM dat het strafproces daardoor alleen maar vertraging oploopt. De kans bestaat immers dat er aanvullend onderzoek nodig is wanneer de verdachten eenmaal hun verklaring hebben afgelegd. Justitie mikt er echter nog altijd op dat de zaak in het voorjaar van 2020 inhoudelijk kan worden behandeld.

Hoogopgelopen emoties

Tijdens de strafzaak laaiden de emoties in de rechtszaal hoog op, zowel bij het begin als het einde van de zitting. Nabestaanden bespuugden de verdachten bij binnenkomst en vertrek en lieten luidkeels weten dat ze het recht in eigen hand wilden nemen.

Overigens werd de jongste zoon vorige week nog vanuit het huis van bewaring in Almelo naar een andere strafinrichting werd overgebracht nadat hij een dreigbrief had ontvangen dat hij tijdens zijn detentie vermoord zou worden. Daarop heeft hij meerdere dagen in een isoleercel doorgebracht. Er is intussen onderzoek ingesteld naar deze briefschrijver. De verdachte is overgeplaatst.

RTV Oost

In de aanloop naar de rechtszaak van donderdagochtend publiceerde RTV Oost een reeks artikelen met veel details uit het onderzoeksdossier. Dat leidde in de rechtszaal tot veel gesteggel tussen OM en verdediging van de verdachten.

Ze schoven elkaar de schuld in de schoenen over wie nu 'het lek' was richting de omroep.

Mexicaanse connectie

Justitie gelooft inmiddels helemaal niets meer van een alternatief scenario, zoals geschetst werd door Misdaadjournalist.nl. Die website schreef dat een Mexicaans doodseskader onder leiding van een vrouw verantwoordelijk zou zijn voor de viervoudige moord. Het verhaal is door justitie onderzocht, maar er is nergens bevestiging voor gekregen.

De tweelingbroer van de vrouw en haar dochtertje zouden in Nederland in stukken zijn gesneden en gedumpt in een kanaal. Deze Mexicaan zou de oudste verdachte zoon hebben leren kennen in het Vreemdelingenlegioen. Maar zoals RTV Oost al eerder meldde, zijn beide heren niet bekend bij dat elitekorps.

Kenmerkende Golf

"Er zijn geen vermoorde Mexicaanse man en een kindje in een kanaal gevonden, zoals in dat verhaal werd geschreven." Daarnaast was er in het 'Mexicaanse scenario' sprake van een autowissel. Maar de auto van de verdachte familie heeft kenmerkende aspecten, zegt het OM. "Zoals velgen, uitlaten en kleurpatronen."

Justitie zegt zeker te weten dat de Volkswagen Golf van de verdachte familie gebruikt is bij de viervoudige moord. Ook zijn er verschillende hoofdpersonen uit het Mexicaanse verhaal gehoord; zij zeggen zichzelf niet te herkennen in het relaas.

Moordwapens

Verder stonden donderdagochtend drie Brabantse mede-verdachten voor de rechter. Zij zouden de moordwapens hebben geleverd. Het gaat om een vader en zoon uit Sint Willebrord. Met die wapens zou nog iets mis zijn geweest, want na de bloedige moordpartij zijn de Twentse verdachten volgens het OM direct naar Brabant gereden om verhaal te halen.

Had ik het maar gedaan, dan was dit misschien niet gebeurd Verdachte vrouw uit Breda

Waarschijnlijk was een kogel blijven steken in één van de wapens. De twee Brabantse mannen zitten nu een straf uit omdat ze al eens eerder in wapens hebben gehandeld.

Verliefd



De derde Brabantse verdachte is een Bredase vrouw. Zij was erg verliefd op de oudste verdachte zoon en wilde zelfs met hem trouwen. "Had ik het maar gedaan, dan was dit misschien niet gebeurd", heeft ze tegen undercover-agenten gezegd.

Zij heeft de Twentse verdachten in contact gebracht met de Brabantse vermeende wapenhandelaars. Volgens haar advocaat wist ze toen niet dat de wapens gebruikt zouden gaan worden bij een moord. "Ze dacht dat ze doorverkocht zouden worden."

AK-47

Het OM denkt daar heel anders over. "De oudste zoon heeft eind oktober al op internet gezocht naar een AK-47 machinegeweer. De Bredase heeft vervolgens een wapenhandelaar een foto van een dergelijk wapen gestuurd. Toen die niet wilde leveren, is ze bij de mannen uit Sint Willebrord uitgekomen."

Weliswaar is bij de viervoudige moord geen machinepistool gebruikt, maar het zegt volgens het OM wel dat de Bredase had kunnen weten dat de Twentse verdachte geen goeds in de zin had. Daarnaast was die enorm opgefokt. De rechtbank heeft vandaag besloten dat de Bredase in ieder geval de komende maanden nog blijft vastzitten.

De rechtszaak tegen de Twentse hoofdverdachten en Bredase medeverdachten gaat op 7 november verder. Dan kunnen advocaten ook onderzoekswensen indienen.