GA Eagles verwacht getergd Cambuur: "We bereiden ons voor op een heet avondje"

Go Ahead Eagles gaat morgen in de lastige uitwedstrijd tegen Cambuur proberen zonder puntenverlies te blijven. Van de laatste veertien keer dat Go Ahead Eagles op bezoek ging in Leeuwarden werd er maar één duel gewonnen: in 2007 werd het 2-0 voor de Deventenaren.

"We bereiden ons voor op een heet avondje", aldus trainer Jack de Gier. "Het is hun eerste thuiswedstrijd en ze zullen getergd zijn na de nederlaag in Doetinchem. Ik verwacht dat ze vanaf het begin gaan proberen ons onder druk te zetten. Dan is de uitdaging voor ons om niet in paniek te raken en te blijven voetballen."

Meer plussen

Go Ahead Eagles zelf begon vorige week goed aan het nieuwe seizoen met een 3-2 zege op MVV. "In de analyse zijn we meer plussen dan minnen tegengekomen", constateert De Gier. "Natuurlijk ging niet alles perfect, met name in de omschakeling, maar we hebben volop kansen gecreëerd en veerkracht getoond. Daarnaast is een van de belangrijkste doelen van zo’n eerste wedstrijd – het publiek voor je winnen – denk ik ook behaald."

Net als tegen MVV ontbreekt Jeroen Veldmate morgen in Leeuwarden. De verdediger kampt nog met een achillespeesblessure. Zakaria Eddahchouri raakte maandag in de wedstrijd van Jong Go Ahead Eagles geblesseerd aan zijn voet en ook Adrian Edqvist (hoofdblessure) is er morgen niet bij.

Live op radio

De wedstrijd tegen Cambuur is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.