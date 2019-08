Dochter van een jappenkamp-gevangene: "Hij sprak er thuis nauwelijks over"

De vader van Elisabeth zat 74 jaar geleden ook in het kamp, hij overleed een maand geleden. "Hij is de oorlog doorgekomen, samen met zijn broertje. Hij als bedachtzame man, zijn broertje met humor. Juist die combinatie en het voor elkaar zorgen, bracht ze er doorheen."

Grote motto's

Hij was een man van idealen, had grote motto's in het leven, vertelt Elisabeth. "Hij vond dat de wereld dat nodig had en vertelde ons dat ook. Thuis spraken we nauwelijks over het kamp waar hij zat, maar toch kon je merken dat het diep in hem zat."

Rudolf Otto de Charon de Saint Germain (Foto: RTV Oost)

Herinneringen

Een voorbeeld daarvan schets Elisabeth: "We gingen altijd wildkamperen, super leuk vond ik dat. Maar eigenlijk had ik geen idee waarom we dat deden, tot we een keer noodgedwongen op een camping stonden. 's Ochtends vroeg moesten we ineens alles inpakken en was mijn vader erg gestrest. Wat bleek nou? De camping had zo'n afgesloten hek en dat riep alle herinneringen van het kamp weer op."

Elisabeth met haar vader (Foto: RTV Oost)

Stank

"Ook merkte ik het goed toen ik als kind aan het koken was. Ik wilde spinazie koken, maar ik bleek andijvie te hebben gebruikt. Dat begon natuurlijk ontzettend te stinken en mijn vader werd ineens kwaad en vertrok. Die stank deed hem denken aan het kamp, waar het ook zo rook. Het zijn kleine dingen, maar het kwam ergens heel diep vandaan."

Juist daarom wilde hij Elisabeth en de andere gezinsleden niet belasten met haat. "Hij vermeed het om lelijk over mensen te praten, maar ondertussen was hij heel erg verwond van binnen."

Beseffen

Het spreken op de herdenking is belangrijk voor Elisabeth. "Het is belangrijk dat Nederlanders beseffen hoe heftig de gebeurtenissen zijn die de Indiërs meegemaakt hebben in de kampen."

Herdenkingen in Overijssel



In samenwerking met de gemeente werd deze herdenking gehouden bij het Indische gedenkteken in het Slingerbos in Steenwijk. Voor het eerst zal dat op de heringerichte locatie plaatsvinden, die de naam “Indisch Herinneringsveld” zal dragen.



Ook in andere plaatsen in Overijssel werd er herdacht. In Enschede, Zwolle, Almelo en Deventer vinden jaarlijks herdenkingen plaats op 15 augustus.