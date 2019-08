Celstraf en tbs geëist tegen Deventenaar die ex mishandelde

Tegen een 44-jarige man uit Deventer is een gevangenisstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De man zou op 5 augustus vorig jaar in Deventer zijn ex-vriendin mishandeld en gestoken hebben.

De man had na eerdere problemen al een contactverbod, maar kwam uiteindelijk in een woning achter zijn ex te wonen. Volgens de vrouw trok de verdachte zich niets aan van het verbod en kwam hij regelmatig bij haar op de vloer.



Naar buiten gesleurd

Op 5 augustus zou de man haar na een feestje bij buren hebben opgewacht in haar huis. Hij zou haar aan haar haren naar buiten gesleurd hebben. Ook zou hij haar geslagen hebben en met een mes gestoken. In het ziekenhuis werden meerdere bloeduitstortingen geconstateerd. Daar werden ook diverse steekwondjes gevonden. Hoe die zijn ontstaan bleef enige tijd onduidelijk, omdat de vrouw in eerste instantie ontkende gestoken te zijn. Pas later gaf ze toe dat ze gestoken was.

De vrouw wil een schadevergoeding van ruim 2600 euro van de man. In een slachtofferverklaring vertelt ze dat haar ex zoveel plukken haar uit haar hoofd trok dat ze uiteindelijk haar haar eraf moest knippen. Ook zegt ze veel littekens te hebben overgehouden. Een hulpverlener zou een posttraumatische stressstoornis bij haar geconstateerd hebben. "Deze man hoort niet thuis in de samenleving", stelt de vrouw.



Zwijgrecht

Een buurman zei bij de politie dat hij de Deventenaar de vrouw zag mishandelen en greep in. Daarop zou de man er vandoor zijn gegaan. Meerdere bezoekers van het feestje zeggen dat de man voor het incident binnen kwam stormen en eiste dat de vrouw naar huis kwam. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij zegt dat hij al zoveel ellende meemaakte met deze vrouw dat hij er niets over wil zeggen. "Ik ben er ook niet bij geweest en ik kan er niets over zeggen."



Deskundigen die de man onderzochten zeggen dat er grote zorgen zijn over het gedrag van de Deventenaar. De man heeft een fors strafblad en werd de afgelopen jaren meermaals veroordeeld voor huiselijk geweld. Na zijn aanhouding vorig jaar kreeg hij in hoger beroep nog een celstraf van twee jaar, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, voor huiselijk geweld en het doden van een kat. De man werd geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, maar weigerde mee te werken aan onderzoeken. De kliniek constateerde dat de man geen inzicht heeft in zijn handelen, denkt dat de kans op herhaling erg groot is en adviseert tbs met dwangverpleging.



'Uiterst zorgelijk'

Volgens de officier van justitie staat vast dat de man zijn ex meermaals sloeg en met een mes stak. "Wat er gebeurde is ernstig", aldus de officier, die van mening is dat de Deventenaar al jaren zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat en dat 'uiterst zorgelijk' noemt. "Tbs is de enige manier om de samenleving tegen meneer te beschermen."



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.