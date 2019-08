Weblog: Linda Westera ontmoet Jehudi van Dijk

Inmiddels heeft ze er bijna 300 gemaakt. "Heerlijk is het" roept ze: "dan ga ik lekker zitten en bedenk wat ik vandaag zal maken. Ik heb er altijd zin in." Inmiddels post ze de kunstwerkjes niet meer als profielfoto maar in een gewoon bericht om dat haar tekening niet meer past in het ronde Facebook formaat. ‘God has given you one face, and you can make yourself another’, quote ze Shakespeare op haar site. Linda heeft zelfs alle reacties van haar Facebookvrienden verzameld in een document. "Ja, ik moet daar hoognodig een tentoonstelling van proberen te maken" zegt ze, nadat ik zeg dat ik alle portretten wel eens dolgraag op een rij zou willen zien. Geen portret lijkt op elkaar. Het is net of ze door 280 andere kunstenaars is geportretteerd en toch…… er zit -behalve de herkenbaarheid van haar gezicht- een soort lijn in.

"Ik geef mezelf de vrijheid om te experimenteren met stijl, techniek, teken- en schildersmaterialen en met herkenbaarheid, waardoor de serie ondertussen een soort reis door de kunstgeschiedenis lijkt."

Het levert haar ook echt successen op, want Linda Westera ‘hangt’ in het Rijksmuseum! In het jaar van Rembrandt riep het Rijksmuseum in Amsterdam kunstenaars op, om een op Rembrandt geïnspireerd kunstwerk in te zenden. 8.390 mensen uit 95 landen stuurden iets in. Linda kwam zowat ongemerkt in de finale, want ze hield echt nergens rekening mee en werd pas een tikkie nerveus toen bleek dat ze echt kans maakte op een plek in het Rijksmuseum. Nu is haar Adriaan onderdeel van de expositie ‘Lang Leve Rembrandt’.





Adriaan naast zijn portret (Foto: Linda Westera)

In deze serie van ‘kunstenaar ontmoet kunstenaar’ van OverUIT de Kunst ligt de bal dus bij Linda. De serie ontstond begin dit jaar toen we kunstenaars betrokken bij de verkiezingsuitzendingen. Sonna Krom was een van hen en vond het geweldig dat ze op een andere manier in gesprek kwam met haar collega’s. Zo ging ik met Eric Schutte bij Sonna op bezoek, met Sonna naar Martin-Jan van Santen, koos Martin-Jan Linda Westera uit en is het deze aflevering aan Linda. En zij kiest Jehudi van Dijk uit Zwolle, dat moge geen geheim meer zijn, gezien de foto.

Linda ontmoet Jehudi (Foto: Linda Westera)

Linda kent Jehudi van vroeger. Maar meer dan een ‘Hoi!’ op straat was het nooit zegt ze. Jehudi tekent ook. Hij intrigeert haar. Ze kent hem nu eigenlijk alleen van Facebook. Wát maakt hij? Hij maakte werk voor het album van zanger Bertolf. Ook zijn zijn tekeningen de basis van Bertolfs animatievideo’s en een videoclip van Esther Groenenberg. Is Jehudi ook zo’n duizendpoot? Vraagt Linda zich af.. en hoé tekent hij eigenlijk?

Om te beginnen, op naar Linda!

Inga Tjapkes

