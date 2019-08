Tennislegende Tom Okker geeft aftrap voor OldStars tennis bij Oldenzaalse tennisclub

Bij OldStars tennis, voor mensen van zestig jaar en ouder, zijn er wat aanpassingen aan de sport gedaan. Zo word er gebruik gemaakt van de groene tennisbal in plaats van de gele. "Je krijgt meer tijd en de bal is zachter", vertelt Okker, die eind jaren zestig nummer drie was op de wereldranglijst. "Je hebt zo een zachtere impact op je arm en minder blessures. Dat zijn allemaal positieve elementen om ouderen aan het tennissen te krijgen."

'In beweging blijven'

Naast tennis zijn er al diverse andere sporten die ook een OldStars variant hebben, zoals voetbal, handbal en basketbal. Okker is van mening dat ouderen veel te weinig aan sport doen. "Mensen moeten zich er echt toe zetten om wat extra aan sport te doen. Het is wel belangrijk dat het oudere lichaam in beweging blijft, want dan voel je je een stuk prettiger."

Naast het feit dat het gewoon leuk is om bij te dragen aan dit initiatief doet het voormalig voetballer Sjaak Swart ook goed om mensen weer vrolijk te zien. "Dan zie ik ze lachen en plezier hebben. Anders zitten die mensen thuis en zitten ze voor het raam."

Op de baan slaat ook een 84-jarige man een balletje. "Ik tennis veel, vijf keer in de week. Het is heel gezellig, we proberen echt goed te tennissen." Het zijn uitspraken waarvan Okker blij wordt. "Je hoeft niet zoveel te kunnen, als je het maar leuk vindt om naar buiten te gaan, te bewegen en andere mensen te ontmoeten."