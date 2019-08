Thomas Bruns meteen in basis bij PEC Zwolle tegen Vitesse

Thomas Bruns begint vrijdagavond direct in de basis bij PEC Zwolle in de uitwedstrijd tegen zijn oude club Vitesse. De middenvelder, die sinds deze week wordt gehuurd van de club uit Arnhem, speelt in plaats van Yuta Nakayama.

De Japanner botste gisteren tijdens de training op een ploeggenoot en raakte daarbij licht geblesseerd. Pelle Clement, die ontbrak in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (3-1), is weer hersteld en keert terug in de basis. Gustavo Hamer viel in dat duel geblesseerd uit, maar ook hij is weer volledig fit.

Trainer John Stegeman is blij met de komst van Bruns, die in zijn ogen gif en ervaring toevoegt aan PEC Zwolle. "Ons team heeft behoefte aan dit soort spelers. Er moet meer gepraat worden, spelers moeten meer met elkaar bezig zijn. Op de training leek het vandaag soms wel een begrafenis. Er wordt te weinig initiatief genomen. Maar dat is misschien niet eens zo raar: de spelers van wie je dat verwacht, die zijn er niet bij", doelt Stegeman op de ziekenboeg, waar Bram van Polen, Thomas Lam en Mike van Duinen langdurig in vertoeven. Ook Vito van Crooy ontbreekt nog in Arnhem.

PEC Zwolle is na twee duels nog puntloos. Tegenstander Vitesse pakte op de openingsdag een punt tegen PSV (2-2) en won vorige week met 2-0 van Willem II.



Het duel in Gelredome is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.