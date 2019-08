Gietelink (92) ontvangt Russische onderscheiding en fles wodka

Een bijzondere dag, dat was het zeker voor Albert Gietelink uit Almelo. De 92-jarige Gietelink mocht op de Russische ambassade in Den Haag zijn Russische onderscheiding in ontvangst nemen. "Ja, hij ziet er mooi uit. En we kregen ook allemaal een fles wodka mee voor thuis", vertelt Gietelink.

Hoe de Russische onderscheiding precies heet, dat weet Gietelink ook na afloop van de bijeenkomst nog niet. "Stom, dat had ik even moeten vragen. Het zijn allemaal Russische tekens, dus ik kan het niet lezen." Gietelink kreeg de onderscheiding, bedoeld ter verbetering van de onderlinge betrekkingen, opgespeld door de Russische ambassadeur, die hem in het Engels toesprak.

In totaal reisde de Almeloër met vijftien man af naar Den Haag. Met de trein, want opgehaald worden in auto's van de ambassade zag Gietelink niet zitten. De ontvangst in de oude, monumentale villa van de ambassade was indrukwekkend. "Wat ik bijzonder vond, was dat we niet gecontroleerd werden. Ze gingen er waarschijnlijk vanuit dat we niets zouden doen, omdat we voor vrede zijn."

Ridderorde

Gietelink droeg tijdens de bijeenkomst zijn Koninklijke Ridderorde, de Nederlandse onderscheiding die hij jaren geleden kreeg. "Die wilde ik ook niet af doen. Heel leuk om na 27 jaar weer een onderscheiding te krijgen."

De geboren Almeloër kreeg de onderscheiding wegens zijn brief aan president Poetin, waarin hij oproept om een betere relatie met het Westen te onderhouden. "Ik vind het belangrijk dat er geprobeerd wordt om de relatie te verbeteren, want de Russen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verslaan van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Dat blijft hier in het westen toch een beetje onderbelicht."