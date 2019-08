Musici uit de hele wereld strijken neer in Weerselo voor het Stiftfestival

Het Stiftfestival start aanstaande zondag en het is dit jaar een jubileum. Het festival bestaat 15 jaar en is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevend klassiek muziekfestival in Nederland en de rest van de wereld. Nieuw dit jaar is dat Kasteel Twickel het decor is van de opera waarmee het festival wordt geopend. En vandaag werd er gerepeteerd voor die opera, op de plek waar het allemaal begon: het Stift in Weerselo.

De muzikanten druppelen langzaam de oude school binnen. Ze komen uit alle hoeken van de wereld en sommigen hebben vertraging met het vliegtuig of trein. Maar de repetitie begint maar gewoon. Wat opvalt is dat ze professioneel zijn. In de nieuwe samenstelling weten ze meteen de partijen uit de opera Dido and Aeneas van Purcell goed te spelen. De dirigent geeft wel wat aanwijzingen, maar is tevreden.

Korte tijd voor repeteren

"Dat is bijzonder", zegt Francis Faas van het Stift Festival. "En ook de korte tijdsspanne voor de repetities. Want normaal repeteer je in een nieuwe samenstelling toch al snel een week of zes. Dit doen we in een paar dagen. Maar dat kunnen onze musici."

Nieuw dit jaar is dat Kasteel Twickel in Delden het decor is van de opening. De opera wordt daar opgevoerd; er is een ponton in de slotgracht gelegd voor het optreden. "Dat wordt heel bijzonder. Een prachtige ambiance", zegt Francis.

Stroopwafels en paté

Naast de oefenruimte zitten drie dames die de catering voor de musici verzorgen, al vanaf de eerste editie. Ze nemen het boodschappenlijstje door. Er moet nog paté en stroopwafels zijn. De grote bulk hebben ze gisteren al ingeslagen. "Vijftien jaar geleden stelde de catering niet zoveel voor", zegt één van hen. "Er waren vooral jonge muzikanten die masterclasses volgden. En dat waren er een paar. En kijk nu: een meerdaags festival met top-musici van over de hele wereld. Het is mooi om daar bij te mogen zijn."