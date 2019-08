Blinde Henk van der Sar traint voor nieuwe editie Amsterdam City Swim

Vorig jaar werd de Amsterdam City Swim (ACS) op het laatste moment afgelast, een grote teleurstelling voor Henk van der Sar uit Schuinesloot. De blinde schaapsherder is echter al een tijdje fanatiek aan het trainen voor de nieuwe editie. Hij krijgt steun van een studente, die met hem mee zwemt. "Het is redelijk druk, dan bots je nog wel eens tegen lichaamsdelen van anderen aan."

De achtste editie van de ACS wordt 8 september gehouden. Nog een kleine maand om te trainen dus, maar Van der Sar is al langer bezig zich voor te bereiden op de tocht van ruim twee kilometer. "Ik ben eigenlijk sinds begin juli aan het trainen."

Want ondanks dat de afstand van twee kilometer niet ver klinkt, is dat trainen wel nodig. "Ik zwem voornamelijk schoolslag, omdat ik niet kan zien. Dat voel je na twee kilometer wel in je schouders en rug. "

Desillusie

Het wordt de tweede keer dat Van der Sar de tocht gaat zwemmen; in 2017 deed hij ook al mee. Vorig jaar zou de tweede keer worden en was alles geregeld om mee te doen. Tot het evenement dus op het laatste moment werd afgelast. "Dat was wel een desillusie. Ik had hard getraind en dan kom je thuis, open je je mail en dan staat er dat het niet doorgaat."

Door zich te oriënteren via geluid kan Van der Sar zich prima redden in het water. Hij heeft een studente van de opleiding Sport en Beweging in Emmen die hem helpt bij de bruggen en op de momenten dat het erg druk is. "Als je ziet hoeveel zwemmers meedoen... Het is redelijk druk en dan zwem je nog wel eens tegen een lichaamsdeel."

Stichting ALS Nederland

Tijdens de ACS wordt geld ingezameld voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Tot nu toe is bijna een half miljoen euro ingezameld voor de komende editie.

Vorig jaar werd, ondanks de afgelasting, een bedrag van 1,5 miljoen aan Stichting ALS Nederland overhandigd. "Het zwemmen is een mooie stok achter de deur om in beweging te zijn, maar het is uiteindelijk een voertuig voor de inzameling voor Stichting ALS Nederland."