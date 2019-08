Haaksbergen houdt vast aan uitstellen nieuwbouw Assink Lyceum

De raad had kort voor de zomer volop vragen en opmerkingen over de kadernota. De voorstellen moesten worden aangepast, maar ook in het nieuwe plan zijn volgens het college weer 'harde keuzes' gemaakt.

Nieuwbouw Assink Lyceum uitgesteld

Voor de betrokkenen rond Het Assink Lyceum zijn de collegevoorstellen teleurstellend, beseft ook wethouder Louis Koopman.



"We hebben steeds samen opgetrokken om te komen tot een nieuw schoolgebouw. Daar was zelfs al een locatie voor uitgekozen. Maar een investering van twintig miljoen euro is nu helaas niet haalbaar. Al eerder was er tien miljoen euro gereserveerd voor een nieuw schoolgebouw. Dat bedrag is vanaf 2024 beschikbaar. We zijn met Het Assink in gesprek om te kijken welke passende alternatieven er op termijn wél mogelijk zijn. In november van dit jaar moet er meer duidelijk zijn."



Oude N18

Wel gaat er geld naar de aanpassing van de oude N18. De raad vroeg het college te bekijken of dat niet goedkoper kon. "We hebben ook daar gekeken naar de mogelijkheden", zegt de wethouder. "Bijvoorbeeld naar wat de gevolgen zijn als de aanpassingen aan de kruising met de Eibergsestraat achterwege blijven. Maar doordat de provinciale subsidie onzeker wordt als we die aanpassingen niet doen, kunnen we met hogere kosten komen te zitten. Daarom vinden we dat we die investering wél moeten doen."

Ook reserveert het college 60.000 euro extra voor het voortbestaan van het Kulturhus, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het Kulturhus intern orde op zaken stelt. "We werken aan een oplossing voor het Kulturhus, zodat de raad bij de vaststelling van de begroting 2020 een besluit kan nemen", stelt Koopman.

Vacatures niet ingevuld

Ook in het ambtelijk apparaat van de gemeente wordt gesneden. "We zijn onvoldoende in control", klinkt het uit de mond van Koopman.



"Daarom hebben we besloten dat er geen ruimte is voor invulling van nieuwe vacatures en inhuur, tenzij het echt niet anders kan. De boodschap is duidelijk: we moeten het gewoon doen met de mensen die we hebben. Het sturen op de kosten van de ambtelijke organisatie is voor Haaksbergen essentieel."



Provincie tevreden

De provincie Overijssel was volgens Koopman al voorzichtig positief over de eerste versie van de kadernota. "We hopen dat we met de aanpassingen in deze versie van de kadernota óók op de steun van de raad mogen rekenen. We denken dat we op de goede weg zijn. We hopen de raad met deze vernieuwde versie onder meer beter uit te kunnen leggen waarom wij tot de voorstellen zijn gekomen die nu voorliggen."

De gemeenteraad vergadert woensdag 28 augustus over de kadernota 2020.