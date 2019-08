Inval dreigt bij bejaard echtpaar in Hasselt om twee wietplanten

Ze kunnen er niet over uit, maar hebben wel een vermoeden wie de klager is. Jannie: "Iemand die niet eens hier woont. We zijn de buurt in geweest en niemand had er moeite mee dat we die plantjes hebben. En last hadden ze er al helemaal niet van."

Jannie heeft al jarenlang psoriasis, een huidkwaal die jeuk en uitslag veroorzaakt. "We hadden gehoord dat wietolie zou kunnen helpen", valt echtgenoot Jan (73) bij. "Ik maak olie van de twee plantjes." Jannie kan al jarenlang geen rok of korte broek dragen vanwege haar ziekte. Ze neemt af en toe een paar druppeltjes wietolie in en volgens haar heeft het effect. "Kwijt raak ik het niet, maar het wordt rustiger, dat vind ik al heel fijn."

Lees verder onder de foto

De twee wietplanten van Jan en Jannie (Foto: RTV Oost)

Gedoogd

Wettelijk is het toegestaan om een paar plantjes te hebben, maar er mag niet van geoogst worden. In veel gemeenten wordt medicinaal gebruik gedoogd. Maar als er overlast wordt gemeld is de politie verplicht om in te grijpen.

"Het is van de gekke", zegt Jan. "De politie is hier nu een paar keer aan de deur geweest. Als we de plantjes niet zelf weghalen, dreigen ze met een proces-verbaal en krijgen we misschien een strafblad. Maar ik ben me echt van geen kwaad bewust, dus laat ik het er maar op aankomen. De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) heeft ons ook al steun aangeboden."

Burgemeester leeft mee

Het echtpaar Van Raalte heeft ook al contact gezocht met burgemeester Eddy Bilder van gemeente Zwartewaterland. Ze nemen hem niets kwalijk. Jannie: "Hij leeft echt met ons mee, maar moet ook de wet volgen."

De situatie trekt een wissel op de gezondheid van Jannie. Ze heeft het er moeilijk mee. "Psychisch is dit zwaar. Krijgen we een boete? Of een strafblad?"