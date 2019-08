Sankt Pölten tegenstander van FC Twente Vrouwen in Champions League

FC Twente moet het in de eerste ronde van de Champions League opnemen tegen de Oostenrijkse kampioen Sankt Pölten. Dat is de uitkomst van de loting, vanmiddag in Nyon.

Twente begint op 11 of 12 september met een uitwedstrijd en speelt op 25 of 26 september de return in eigen huis. De Enschedese ploeg was geplaatst bij de loting en ontliep daardoor de sterkste tegenstanders. Sankt Pölten was de ploeg met de hoogste coëfficiënt van de ongeplaatste ploegen.

Mocht Twente zich plaatsen voor de tweede ronde, dan komt het in oktober twee keer in actie. De loting voor de tweede ronde is op 30 september.

Zesde deelname

De Enschedese ploeg nam vijf keer deel aan de Champions League. Twee keer haalde het de tweede ronde. In 2015 en 2016 bleek FC Barcelona echter te sterk bij de laatste zestien. De laatste twee seizoenen nam Ajax namens Nederland deel aan het grootste voetbaltoernooi voor clubs.