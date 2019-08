Drukke dag in Kampen met grote stripbeurs en hobbybeurs

Om bij het Creaspektakel te komen moet je bij de Stadsbrug in Kampen links de stad in. Voor stripboeken ga je rechts. Het valt meteen op dat op de hobbybeurs veel vrouwen afkomen. Organisator Monique van Oostrum schat dat maar één op de twintig bezoekers man is. Die mannen lijken massaal richting de stripbeurs te zijn gelopen, want daar zie je weer nauwelijks vrouwen.

Kamper Stripspektakel (Foto: RTV Oost / Simon Dirk Terpstra)

Emancipatie

Volgens Paul Reichenbach, organisator van het 21ste Kamper Stripspektakel, is er wel degelijk wat aan het veranderen in dit stereotype beeld. "Noem het emancipatie onder stripliefhebbers. Dat begon een jaar of tien geleden met de opkomst van de Japanse manga-strips. Die waren vooral populair bij jonge dames en sindsdien zijn steeds meer vrouwen geïnteresseerd geraakt in stripverhalen."

Denemarken en België

Emancipatie of niet. De twee evenementen trekken vandaag in Kampen in elk geval veel bezoekers. Voor het Creaspektakel komt er zelfs een bus met belangstellenden uit Denemarken. Het Stripspektakel krijgt juist weer bezoekers uit België. Reichenbach is er blij mee. "Beide evenementen zijn een leuke aanvulling op elkaar. De hele Oudestraat bruist van leven en afleiding."