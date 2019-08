Derde verdachte opgepakt voor drugslab in villa

De politie heeft nog een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij een groot drugslab, waar vorige maand ook een man uit Hengelo voor is aangehouden. Het drugslab zat in een villa in het Brabantse Esch, die gehuurd werd door de Hengeloër en zijn Hongaarse vriendin.

De derde verdachte die nu is opgepakt, is een 20- jarige Zeeuw. Hij zou het lab in Esch gerund hebben, maar wordt ook verdacht van betrokkenheid van een drugslab in een Rillandse schuur. Gisteren zijn drie adressen door de politie onderzocht.

Drugslab Esch

In het drugslab in Esch werd amfetamine olie geproduceerd, waarmee de drug speed kan worden gemaakt. Experts van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) spreken van een groot lab. Zo werd er een ketel van 1000 liter aangetroffen en 7000 liter drugsafval.

In de villa werden eerder de 49-jarige man uit Hengelo en een 40-jarige vrouw met de Hongaarse nationaliteit aangehouden. Zij zitten nog vast. Ze zouden vanuit het huis hebben gehandeld in meubels. De villa is inmiddels door de gemeente voor een half jaar gesloten.

Drugslab Rilland

In een schuur bij een huis in het Zeeuwse Rilland werden spullen zoals, ketels en tientallen jerrycans met chemicaliën zoals zoutzuur, methanol en restanten MDMA-olie aangetroffen voor het maken van MDMA (XTC). In hoeverre ook hier daadwerkelijk geproduceerd werd is nog in onderzoek.