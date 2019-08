Heracles zonder Osman tegen PSV, Czyborra twijfelgeval

Supporters dachten aan een op handen zijnde transfer, maar daar is volgens zijn zaakwaarnemer Hakim Slimani nog geen sprake van. "Op dit moment is er nog niets concreet. Dit was wel het geval, maar dat heeft Mo (Osman red.) afgeslagen." Heracles is in onderhandeling over contractverlenging met de middenvelder.

Wormuth kan ook nog geen beroep doen op Tim Breukers en Sebastian Jakubiak. Jesper Drost is hersteld van zijn knieblessure, maar is nog niet wedstrijdfit. De inzetbaarheid van Lennart Czyborra is twijfelachtig.

Drost vervanger

Het duel begint zondagavond pas om 20.00 uur en is uitgebreid te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.