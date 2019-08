Paragnost en muzikant André Groote (74) uit Nieuwleusen overleden

Paragnost André Groote was in het verleden meermalen te gast bij RTV Oost (Foto: RTV Oost)

In zijn woonplaats Nieuwleusen is paragnost en muzikant André Groote overleden. Groote was uitermate veelzijdig: voordat hij zich op professionele wijze bezighield met buitenaardse zaken timmerde hij aan de weg als zanger. Groote is 74 jaar geworden.

André Groote noemde zichzelf paranormaal genezer en was ruim dertig jaar paragnost van beroep. De Nieuwleusenaar was bekend van radio en televisie, waaronder het Veronica-radioprogramma Het Zwarte Gat, dat in de jaren tachtig populair was.

Slechte gezondheid

Groote sukkelde al jarenlang met zijn gezondheid. Hij kampte onder meer met hartklachten en had al geruime tijd een slopende ziekte.



Groote was in de zestiger jaren zanger/componist van de bands Geebross en Airbubble. De afgelopen jaren maakte hij muziek met Erwin Nyhoff, de Overijsselse zanger/gitarist van The Prodigal Sons en later bij het grote publiek bekend werd als deelnemer van The Voice of Holland.





Aangeslagen

Nyhoff reageert aangeslagen. "André is de belangrijkste persoon in mijn leven. Er waren periodes dat we echt dag en nacht bij elkaar waren. Ik heb enorm veel van hem geleerd. Als muzikant, maar vooral ook als mens. Hij had namelijk een schat aan levenservaring. Als er zoiets als een zielenbroeder bestaat, dan was hij dat voor mij."





Groote overleed woensdagavond in zijn woning in Nieuwleusen. "Te midden van zijn honden, kippen en andere dieren", aldus Nyhoff. Groote woonde altijd alleen: was nooit getrouwd en had geen kinderen. "Hij leefde echt voor zijn dieren en de natuur."

Typisch André

Vandaag al is hij begraven. "Zonder dat er ook maar iemand bij was", zegt Nyhoff. "Ik wist ook dat hij het zo zou aanpakken. Dat had hij me jaren geleden al eens verteld. Hij wilde vooral geen toestanden. Typisch André."