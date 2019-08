Avonturen en motoren in Hellendoorn

Onze expeditie-jeep reed vanochtend het dorpje Hellendoorn binnen en stopte als eerste halte bij het Avonturenpark. En die hadden het druk! Door het goede weer stonden we nog voor de ingang in de file. We doken even in de achtbaan en namen gezellig naast een enthousiaste familie plaats in de waterband.

Motorspektakel

Na wat toeristisch pretparkplezier stond er vanmiddag een heus motorspektakel op het programma. In verschillende categorieën, gesorteerd op leeftijd en motorkracht, werd een wild smal zandparcours afgelegd. Middenin het dorp. Harmen Harmsen was deelnemer en nam ons mee in de wereld van de motorcross. Hoe dat ging zie je hieronder: