Duurzame kermis Zwolle moet vervolg krijgen: "Liefst een vaste transformator"

Geen lawaaiige vervuilende dieselaggregaten, maar stille, schone accu's. De kermis in Zwolle was dit jaar voor het eerst volledig duurzaam. "Het aggregaat dat hier stond als achtervang heeft niet gewerkt, dat hoefde niet. Dus we zijn helemaal tevreden", vertelt Jeanette Santing, projectleider namens de gemeente Zwolle.

"Goedkoper is het zeker niet, integendeel. Het is nu nog duurder. Het voordeel is wel dat het geen CO2 uitstoot, dus het is wat gezonder", legt Santing uit. De extra kosten, enkele duizenden euro's, neemt de gemeente Zwolle voor haar rekening.

Behalve minder uitstoot, maken de accu's ook minder lawaai. "Bewoners hebben er minder last van. Een aggregaat blijft normaal een tijdje doorloeien na afloop van de kermis, die maken behoorlijk lawaai. Mensen die in de binnenstad wonen houden wel rekening met kermisgeluiden, maar na afloop verwachten ze wel dat het stil is."

De kermisexploitanten hebben er weinig van gemerkt. "Ze hebben er natuurlijk wel belang bij dat er minder klachten komen vanuit bewoners. Want hoe positiever de kermis eruit komt, hoe beter."



Vervolg

Bij het Bevrijdingsfestival Overijssel werd ook al gebruik gemaakt van accu's en wat Santing betreft, krijgt de aanpak zeker een vervolg. "Wat we nog liever willen, is hier een transformator erbij in de stad. Dan kunnen we alle evenementen gewoon op stroom laten draaien."