Programma: 2e divisie, 3e divisie en Eredivisie Vrouwen van start

Betaald voetbal

In de eredivisie staan komend weekend maar zes wedstrijden op het programma. De clubs die in Europa actief zijn, komen niet in actie. De drie Overijsselse clubs spelen wel. Op zaterdag ontvangt Heracles Almelo Vitesse en gaat FC Twente naar Heerenveen en op zondag speelt PEC Zwolle in eigen huis tegen Sparta Rotterdam.

Go Ahead Eagles komt vrijdagavond in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Jong FC Utrecht komt dan op bezoek in De Adelaarshorst. Een stapje lager begint HHC Hardenberg aan het seizoen in de 2e divisie. De eerste wedstrijd is uit bij Koninlijke HFC.

Amateurvoetbal

Behalve de 2e divisie, gaat ook de 3e divisie van start. Op zaterdag wordt Overijssel vertegenwoordigd door Excelsior'31, dat vorig jaar kampioen werd in de hoofdklasse. De ploeg begint in eigen huis tegen ODIN'59. Op zondag is HSC'21 na de degradatie van Quick'20 nog de enige club uit onze provincie. Quick uit Den Haag is zondag de eerste tegenstander in Haaksbergen.

De overige clubs spelen nog duels ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bekijk hier het programma van hoofdklassers Berkum, DETO, Genemuiden, Staphorst en Quick'20. Ook Excelsior'31 oefent deze en volgende week nog.

Vrouwenvoetbal

De eredivisie bij de vrouwen gaat vrijdag ook beginnen. Kampioen FC Twente opent met een wedstrijd tegen Excelsior en PEC Zwolle start tegen ADO Den Haag. Dit jaar spelen er acht clubs in de eredivisie. Ze spelen een volledige competitie en daarna volgen er play-offs om de titel en de vijfde plek.