FvD: 'Liggen er beschermde gegevens op straat na mogelijk datalek bij provincie?'

Forum voor Democratie (FvD) maakt zich ernstig zorgen over een storing bij de provincie. Door de storing hebben veel medewerkers geen toegang tot het e-mailsysteem. Het is niet bekend of er sprake is van een hack. "We weten niet of er vertrouwelijke gegevens op straat liggen en dat is erg zorgelijk", zegt Frederik Tattersall, fractielid van FvD.

"De provincie communiceert niets, terwijl we nu al een paar weken last hebben van dit probleem. Een tijdje terug was er schijnbaar ook sprake van een hack die gelukt is. Ook daarvan weten we niet of er beschermde gegevens op straat liggen."

Vragen

Het feit dat de provincie niet communiceert baart Tattersall zorgen. "Dat kan meerdere redenen hebben. Misschien zijn ze bang dat het hun vertrouwen schaadt als ze bekend maken dat er sprake is van een storing of lek?"

Forum voor Democratie heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van Provinciale Staten. "We hopen nu antwoorden te krijgen op de vragen over de storing. Is er sprake van een hack? Liggen er gegevens op straat? Vlak voor het zomerreces was er ook een storing, hoe kan dat?"

De problemen

Door de storing kunnen verschillende medewerkers van de provincie geen mail meer lezen of versturen. Het gaat hier niet enkel om fractieleden van Forum voor Democratie, maar ook leden van andere partijen hebben hier last van.



Het e-mailsysteem is normaal gesproken op verschillende manieren te bereiken. Zo kan deze via een webbrowser geraadpleegd worden of is het mogelijk de mail te lezen en versturen via een externe app op een smartphone of tablet.

"Zij missen belangrijke informatie"

"De webmail ligt er nu al een paar weken uit maar ook via bijvoorbeeld een tablet is het bij sommigen niet meer mogelijk om in het e-mailsysteem te komen. Zeker voor fractieleden is dit erg lastig, zij maken bijna allemaal gebruik van de webmail", zegt Johan Almekinders, lijsttrekker van FvD.

Volgens Almekinders is dit zorgelijk. "Volksvertegenwoordigers kunnen op deze manier niet meer goed functioneren. Zij missen bijvoorbeeld belangrijke informatie."

De provincie is niet bereikbaar om te reageren.