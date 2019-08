Go Ahead Eagles met tien man fors onderuit bij SC Cambuur

Go Ahead Eagles heeft haar prima competitiestart geen goed vervolg weten te geven. Het bezoek aan SC Cambuur draaide mede door een rode kaart voor Donny van Iperen uit op een kansloze avond. In Leeuwarden werd het 5-0 voor de thuisploeg.

Go Ahead Eagles kwam al vroeg in het duel in de problemen toen scheidsrechter Jeroen Manschot de bal op de stip legde. Van Iperen kwam te laat en werkte de doorgebroken Issa Kallon tegen de grond, waarna spits Robert Mühren dit buitenkansje vakkundig benutte: 1-0.

Schouten kopt Cambuur op 2-0

De eerste grote kans kreeg de Deventer ploeg pas enkele minuten voor rust via Alexander Bannink. De aanvallende middenvelder stuitte echter op doelman Sonny Stevens, waardoor de aansluitingstreffer uitbleef. SC Cambuur had de marge toen al verdubbeld, want even hiervoor tilde Erik Schouten met een rake kopstoot uit een vrije trap de stand naar 2-0.

Rode kaart

Na de theepauze verging het Go Ahead Eagles niet veel beter. Amper vijf minuten onderweg in de tweede helft was het wederom Van Iperen die een overtreding beging in de zestien. Manschot kon niets anders dan de mandekker zijn tweede gele en dus rode kaart te geven. Mühren mocht wederom aanleggen vanaf elf meter en liet Verhulst voor de tweede keer deze avond kansloos.

Doelpuntenfestijn

Go Ahead Eagles had met een minder helemaal niets meer in te brengen en zag Cambuur uiteindelijk via Jamie Jacobs en Ragnar Oratmangoen uitlopen naar een eenvoudige 5-0 zege.

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 5-0

1-0 Mühren (9/pen)

2-0 Schouten (37)

3-0 Mühren (51/pen)

4-0 Jacobs (71)

5-0 Oratmangoen (89)

Arbiter: Manschot

Geel: Hoedemakers, Jacobs; Bliek, Navrátil

Rood: Van Iperen (50/2x geel)

SC Cambuur: Stevens; Van Deelen, Mac-Intosch, Schouten, Sambissa; Hoedemakers, Jacobs (Oratmangoen/71), Maulun; Kallon, Mühren (Ladan/81), Korte (Paulissen/59).

Go Ahead Eagles: Verhulst; Droste (Berden/82), Bosz, Van Iperen, Bliek; Corboz, Bannink (Beukema/52), Lieftink; Navrátil, Rabillard, Van der Venne (Abdat/72).

