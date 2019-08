PEC Zwolle verliest ook van Vitesse en wacht nog altijd op eerste punten

PEC Zwolle staat na drie duels in het nieuwe seizoen nog altijd op de hatelijke nul. De ploeg van trainer John Stegeman moest dit keer zijn meerdere erkennen in Vitesse en verloor in Arnhem met 3-0.

Stegeman maakte in zijn elftal direct een plek vrij voor nieuwkomer Thomas Bruns, die het dus opnam tegen de club die hem verhuurt aan PEC Zwolle. Bruns kon een bloedeloze eerste helft, waarin de kansen voor beide ploegen schaars waren, echter niet voorkomen.

Weinig spanning

Het was PEC Zwolle dat na zeven minuten een kleine mogelijkheid kreeg om de ban te breken. Gustavo Hamer stoomde op langs de rechterflank en zocht ploeggenoot Lennart Thy, maar de Duitse spits kwam een teenlengte tekort om bij de tweede paal binnen te tikken. Namens Vitesse waren rechtsback Vyacheslav Karavaev en Bryan Linssen degene die het doel van Xavier Mous onder vuur namen. Karavaev mikte echter te hoog en Linssen, die vorig seizoen nog driemaal trefzeker was tegen PEC Zwolle, stuitte ditmaal op Mous.

Penalty

Na de rust viel er meer te beleven in GelreDome. Vitesse kreeg in de 49e minuut een penalty na een ongelukkige handsbal van Etiënne Reijnen. Mous wist de inzet van Tim Matavz knap te keren, maar de rebound van Linsen was hem te machtig. De captain van Vitesse liep echter te vroeg in, waardoor de strafschop opnieuw genomen moest worden. Matavz greep wederom zijn verantwoordelijkheid en faalde dit keer niet: 1-0.

Vitesse dendert door

Ondanks dat PEC Zwolle gaandeweg wat beter in de wedstrijd kwam, was het Vitesse dat even later opnieuw doel trof. Na een slordige pass van Bruns werd Karavaev door Matavz in kansrijke positie gebracht. Met een lage schuiver in de korte hoek verschalkte de Rus Mous en zette de stand op 2-0, waarmee het Zwolse verzet definitief was gebroken. Het slotakkoord was voor Linssen. Na een prachtige combinatie door het hart van de PEC-defensie ramde de rappe aanvaller de 3-0 op het scorebord.

Vitesse - PEC Zwolle 3-0

1-0 Matavz (52/pen)

2-0 Karavaev (63)

3-0 Linssen (80)

Arbiter: Dieperink

Geel: Linssen; Bruns, Flemming, Hamer

Vitesse: Pasveer; Karavaev, Doekhi, Obispo, Clark; Linssen, Bazoer, Bero (Serero/44), Tannane (Foor/83); Grot (Musonda/59), Matavz.

PEC Zwolle: Mous; Hamer, Dekker, Reijnen, Paal; Clement, Bruns (Westerman/66), Flemming (Huiberts/81); Bel Hassani, Thy, Johnsen (Elbers/78).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie. De statistieken van de PEC Zwolle-spelers zijn via deze link te vinden.