200 jaar Willemsvaart in Zwolle wordt gevierd met theater en expositie

De Willemsvaart kent een rijke geschiedenis. Voordat de vaart officieel geopend werd in 1819 was Zwolle al zo'n 450 jaar bezig om de verbinding met de IJssel te maken, maar concurrerende steden zoals Kampen en Deventer staken daar een stokje voor.

Er werden serieuze stappen gezet toen Lodewijk Napoleon bezetter werd van Nederland. Voordat hij door zijn broer, dé beroemde Napoleon, werd afgezet, lag er al een halve Willemsvaart. "En eindelijk, onder bewind van Koning Willem I, is het gelukt. Hij heeft hem afgemaakt", vertelt historicus Jos Mooijweer.

Mijlpaal

"Voor het scheepvaartverkeer was dat ontzettend belangrijk", zegt Mooijweer. Ook de Zwollenaren zagen dat en de vreugde was groot toen op 24 augustus 1819 de Willemsvaart officieel werd geopend.

"Volgens de krantenverslagen van die tijd stonden er ontzettend veel mensen langs de kant. Men was behoorlijk opgetogen dat het kanaal er eindelijk was. Ze hadden er ook eeuwen op moeten wachten."

Theatervoorstelling

Door de komst van het Zwolle-IJsselkanaal in 1964 verloor de Willemsvaart zijn oorspronkelijke functie. "Vanaf dat moment werd de Willemsvaart overbodig en heeft men het ook voor de doorgaande vaart afgesloten."

Maar nog altijd is het een cultuurhistorische ader binnen de stad. Daarom wordt 200 jaar Willemsvaart gevierd met de expositie 'Zwolle naar Zee' én met de theatervoorstelling VERZAND. Aan Theatergroep De Jonge Honden uit Zwolle en Theater Gajes uit Deventer de vraag om van dit geografische verhaal een verbeelding te maken.

Lodewijk Napoleon

Want hoe maak je theater over een vaart die niet meer gebruikt wordt en die gedeeltelijk gedempt is? "Dan heb je toch een interessant personage nodig. Die zat niet in het kanaal, maar wel in de man die de eer niet gekregen heeft, namelijk Lodewijk. Onze eerste Franse koning", aldus Jolmer Versteeg, artistiek leider van De Jonge Honden.

"We zijn allebei op zoek naar verhalen die verteld moeten worden", zegt Maartje Keijzer, artistiek leider van Theater Gajes. "En dit is een verhaal dat we tegenkwamen door in de geschiedenis van de Willemsvaart te duiken."

"Wat ik leuk vind is dat het een Franse bezetter was die verliefd werd op een land dat hij bezette. En dat het Nederlandse volk verliefd werd op hem. Alleen al met dat gegeven kun je je publiek best enthousiast en nieuwsgierig maken", concludeert Versteeg.

De theatervoorstelling VERZAND is van 21 t/m 24 augustus te zien in Gerrits Tuin in Zwolle. De première is inmiddels uitverkocht. De expositie Zwolle naar Zee is t/m 5 oktober te zien bij RAW Space in Zwolle.