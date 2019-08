Stegeman furieus: ''Dan moet je er gewoon inklappen met je mooie gezichtje''

John Stegeman heeft geen goed woord over voor de nederlaag van PEC Zwolle op bezoek bij Vitesse. In GelreDome liepen de Arnhemmers na de theepauze uit naar een simpele 3-0 overwinning.

"Deze nederlaag voelt heel erg slecht. Het duel was in de eerste helft in evenwicht. Maar na de rust dondert het in elkaar", zegt Stegeman na afloop. Vitesse kwam op voorsprong uit een strafschop, gegeven na een ongelukkige handsbal van Etiënne Reijnen. "We krijgen een verschrikkelijk doelpunt tegen. Dan moet je er gewoon inklappen met je mooie gezichtje en niet je handjes uitsteken."

Mentale weerbaarheid

"Het komt misschien ook wel aan op een stukje mentale weerbaarheid, na de 2-0. Dan heb je nog twintig minuten om doelpunten te maken. Daarin hebben we verzaakt. We hebben gefaald in het absolute verdedigen", vervolgt de oefenmeester zijn relaas.

Juiste spelers

PEC Zwolle heeft nog drie duels nog altijd geen enkel punt verzameld. "We moeten heel hard werken en elkaar een keer een schop onder de kont geven om dit te doen keren. Ik kan boos worden, maar het gaat erom dat ze op het veld goede dingen doen. Misschien moet ik bij mezelf te rade gaan of de juiste spelers wel spelen. We blaffen, maar bijten niet", aldus Stegeman.