Van Iperen schuldbewust: ''Gewoon super dom, een beetje kinderlijk eigenlijk''

Donny van Iperen voelt zich verantwoordelijk voor de forse nederlaag die Go Ahead Eagles vrijdagavond leed op bezoek bij SC Cambuur. In Leeuwarden ging de Deventer ploeg met maar liefst 5-0 onderuit, mede door een rode kaart voor de mandekker.

"Er was niet veel aan de hand. Tot aan dat moment. Ik hoef daar helemaal niet te glijden, maar besluit een sliding in te zetten. Er is heel lichtjes contact, maar genoeg om een penalty te geven. Dan breng je Cambuur in de wedstrijd", zegt Van Iperen na afloop. "Wij kwamen daarna overal te laat en nog voor de rust maken ze er 2-0 van. Dan wordt het heel wat makkelijker voor hen."

Super dom

"Die eerste situatie is gewoon super dom. Een beetje kinderlijk eigenlijk", vervolgt hij. Cambuur kreeg even later nóg een penalty, na wéér een overtreding van Van Iperen. "Bij die tweede had ik beter kunnen blijven staan in plaats van naar voren te stappen. Ik raak de bal en de man niet, maar het is heel lastig te zien."

Geschorst

Van Iperen is door zijn rode kaart geschorst voor het duel van volgende week met Jong FC Utrecht. "Ik benadeel het team en moet nu volgende week ook nog missen. Ik heb een heel groot aandeel in de nederlaag, omdat ik met rood van het veld stap. Daarom moet ik het boetekleed aantrekken."