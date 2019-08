Gerry Bastiaans kwam als 13-jarig jongetje uit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland. Hij herinnert zich als de dag van gisteren hoe slecht gehandicapte kinderen in Indonesië worden behandeld: "Toen ik daar als klein kind rondliep in de kampongs, zag ik dat sommige mensen een gehandicapt kind hadden, maar dat weg hielden van de buitenwereld."

"Ik heb zelfs kindjes met het syndroom van Down gezien die aan de ketting lagen", vertelt Gerry duidelijk geëmotioneerd. "Ja, dat heeft veel indruk op me gemaakt."

80-jarige Kampenaar maakt cd voor gehandicapte kinderen in Indonesië (Foto: RTV Oost)

Teratai Dharma Center Kali Bubuk

De opbrengst van zijn cd gaat daarom naar een tehuis voor gehandicapte kinderen in Indonesië: het Teratai Dharma Center Kali Bubuk op Bali. De hulpverleners daar vangen gehandicapte kinderen op. Ze krijgen daar zorg en worden begeleid naar een min of meer zelfstandig leven.

Je zag gewoon dat het meisje vrolijk was, dat deed mij erg goed Gerry Bastiaans

Gerry is zelf op Bali geweest en zag wat de hulpverleners daar deden. "Daarvan was ik onder de indruk. Ik werd opgewacht door een gehandicapt kind en je zag gewoon dat het meisje vrolijk was. Dat deed mij erg goed."

The Gamblers

Gerry speelde als muzikant onder meer in de Kamper band 'The Gamblers'. In de jaren '60 was dat een gevierde band die zelfs meerdere hits had. Later speelde hij in 'Mata Hari', ook een band met een behoorlijke reputatie.

De cd die Gerry heeft opgenomen heet 'Sobat', dat 'Goede Vriend' betekent. De cd is onder meer te verkrijgen in Het Kroegje in Kampen en bij de plaatselijke cd-winkel. Er staan zes instrumentale liedjes op die Gerry zelf heeft gearrangeerd. "Het gaat bijvoorbeeld om nummers van The Shadows en The Beatles. Dat is de muziek die ik ook speelde in mijn begintijd. Die muziek blijft iets magisch houden."

"Dit is mijn laatste trucje"

Gerry is onlangs 80 jaar geworden en hij beseft dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat hij de studio ingaat. "Mijn handen willen nog wel, maar mijn geest wil niet meer. Dus ja, dit is waarschijnlijk mijn laatste trucje. Maar ik ben ontzettend trots op dit product en ben blij dat ik iets kan doen voor de gehandicapte kinderen in Indonesië."

