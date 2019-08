Winnaar bloemencorso Sint Jansklooster: "Het is een hobby, maar wel een extreme hobby"

Vooraf was er veel te doen om het tekort aan dahlia's bij het Bloemencorso van Sint Jansklooster. Uiteindelijk waren er zo'n twintig procent minder bloemen dan verwacht, maar daar was het succes niet minder om. "Als je ziet hoe ondanks de teleurstelling iedereen toch innovatieve oplossing daarvoor verzint, is het ongelofelijk", blikt Hoege Heetebrij van de organisatie terug.

Heetebrij kijkt met trots terug op deze 51e editie van het corso. "Als we kijken wat we neergezet hebben, met bezoekersaantallen die alleen maar stijgen, dan mogen we heel trots zijn wat we met dat kleine gehuchtje neerzetten."

Olympia

De winst van het corso bleef ook in Sint Jansklooster. De wagen 'Ukai' van Corsogroep Olympia was volgens de jury de mooiste wagen. "Je bouwt het hele jaar samen met de hele groep en als je dan wint is er geen beter gevoel", vertelt Ton Kroek, voorzitter van de corsogroep.

Kroek snapt dat het er voor de buitenwereld speciaal uitziet. "Het is een hobby, maar wel een extreme hobby. Als je dan eigenlijk een heel jaar toeleeft naar het corso, als je dan wint dan dat is top. De hele groep leeft ervan op, dat is echt perfect."

Tekort

Het tekort aan dahlia's was ook een probleem bij de winnaars van het corso. Maar uiteindelijk pakte het goed uit. "Ik denk dat dat ons een mooie toevoeging heeft geleverd. We hebben het hele vlot in het riet gezet en dat hebben we gespoten. Zo kwamen de mannen en de vogels op de wagen er net is beter uit. Zo zie je: elk nadeel heeft z'n voordeel", besluit een blije Kroek.