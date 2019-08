Viswinkel in Oldenzaal zet beelden vernieling op Facebook, daders melden zich razendsnel

Een onaangename verrassing voor Jan en Mirjam Bannink van viswinkel VIBA in Oldenzaal. Terwijl ze zelf op vakantie zijn, hebben jongeren afgelopen nacht de letters met de naam van hun winkel van het pand gehaald. De eigenaren zetten vervolgens bewakingsbeelden korte tijd op Facebook. "Uit woede, voor de rest niets." En dat had nut, nog geen uur later meldden de daders zich.

"Dank voor de vernielingen die jullie hebben aangericht!!!! Hoop dat jullie een prachtige Boeskool hebben gehad...", schreef Mirjam Bannink in het Facebookbericht. "Ik was zó woest, daarom hebben de beelden op Facebook gezet." Dat is niet zonder risico, want ook de privacy van de jongeren speelt een rol. "Daar heb ik niet over nagedacht", vertelt haar man, Jan Bannink. "Ik deed dit uit woede."

Zeven jongeren

Volgens Bannink hebben zeven jongeren gisteravond rond half twaalf de letters van het pand gehaald. "Het zijn best wel dure letters, het gaat niet om een paar honderd euro." Het bericht op Facebook werd binnen een uur meer dan 129 keer gedeeld.

De familie Bannink is zelf met vakantie en hoorde het nieuws van de overburen. "Die hebben bewakingscamera's, die beelden hebben we van hen gekregen."

Vlak nadat het bericht op Facebook stond meldden de jongeren zich. "Ze hebben beloofd dat ze de schade gaan vergoeden." Wie de daders zijn, weet Bannink nog steeds niet. "Ze hadden zich bij de overburen gemeld en enkel gezegd dat ze de schade gaan vergoeden. Bij mij blijft dus nog de reden onduidelijk."

Brand

De eigenaren van de viswinkel hebben sowieso een moeilijke tijd. Begin dit jaar brandde hun pand aan de Grootestraat af. Noodgedwongen zitten ze nu een straat verderop. "Ik ben zó woest", vertelt Jan. "We zijn net weer open, met veel pijn en moeite. Dan doet een ander zoiets. Nu moet ik hier ook weer mee aan de gang. Daar heb ik helemaal geen zin in."

Oldenzaal staat deze week in het teken van 'Boeskool is Lös', de jaarlijkse feestweek in de stad. Ondanks de drukte in de stad, had niemand het volgens Bannink zien gebeuren.