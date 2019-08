KNVB Beker: Geen stunt Vroomshoopse Boys, Excelsior'31 wel door, Rohda uitgeschakeld

De Overijsselse ploeg hield aanvankelijk lang stand, maar kort voor rust werd het toch 0-1. Rick Geenen scoorde. Na driekwart wedstrijd ging het ineens hard. Sherry Kindo Kamara en Bob Vankan scoorden binnen twee minuten twee keer en het was gedaan. Kort daarna moest doelman Rene Kok van Vroomshoopse Boys met een brancard het veld af na een harde botsing. Kort voor het einde besliste Rick Polman de eindstand op 0-4.

Excelsior'31 wel door

Excelsior'31 haalde de volgende ronde wel. Het won in eigen huis van DEM, dat net als de Rijssenaren in de 3e divisie speelt. Jamarro Diks maakte kort voor rust de 1-0. Tien minuten na de pauze kwam DEM vanaf de stip op gelijke hoogte via Tim uit den Boogaart. Twintig minuten voor het einde bezorgde Hakim Ezafzafi Excelsior de zege door een vrije trap binnen te schieten.

Diks viert zijn openingstreffer (foto: Orange Pictures)

Rohda Raalte uitgeschakeld

Rohda Raalte werd uitgeschakeld door DUNO Doorwerth. De Overijsselse eersteklasser ging met 2-1 onderuit. DUNO kwam na ruim een kwartier op voorsprong via Jochem Jansen. Een paar minuten voor rust deed Sven Dikkers iets terug. 1-1 was ook de ruststand. Na de pauze bleef het lang gelijk, maar tien minuten voor het einde bezorgde Sam van Essen DUNO een plek in de tweede kwalificatieronde.

Scorebord

HSC'21 komt vanaf 18.00 uur in actie. Volg alle duels op ons scorebord.

Vervolg

In de tweede kwalificatieronde stromen ook de clubs uit de 2e divisie zonder periodetitel of titel in. Voor Overijssel is dat HHC Hardenberg. De wedstrijden van de tweede voorronde zijn op 24, 25 en 26 september. De winnaars gaan naar het hoofdtoernooi, waar ook de clubs uit het betaald voetbal instromen. De clubs die zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League op Europa League, worden de eerste ronde vrijgeloot.

Bekijk hier alle uitslagen uit de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker.