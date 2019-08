Overheerlijk 6: Barbecueën met Bökkers

“Ik ken Erik al heel lang, vanaf de lagere school”, begint frontman Hendrik Jan Bökkers zijn verhaal. “En Jeroen en Arjan ook al vanaf mijn vijfentwintigste.” Toch eten de mannen niet vaak samen. En ook elkaars verjaardagen laten ze aan zich voorbij gaan.

Hendrik Jan: “Daar komen we absoluut niet. We gaan ook nooit koffie drinken met elkaar voor de lol. Je kunt ze wel uitnodigen, maar dan komt er niemand. Het is niet zo dat het niet mag of dat we het stom vinden. Het maakt niemand wat uit. We zitten al honderd dagen per jaar bij elkaar in de bus en twintig dagen per jaar in de studio.”



Maar drinken doen ze voor twee. Erik: “We drinken altijd tijdens het spelen. En veel, zoveel als ik op kan. Soms weet ik van de tweede set niets meer. Zodra ik in de bus stap en dan in een streep door.”



Hendrik Jan vult aan: “Iedereen in de zaal drinkt ook. Dus als je daar broodnuchter tussen gaat staan, dan kom je in een enorme Twilight Zone terecht. Dat is niks aan. Ik heb dat wel eens geprobeerd, als bijvoorbeeld je vrouw op knappen staat als ze zwanger is. Dan drink je een tijdje niet. Maar dan zie je om je heen iedereen in een feeststemming geraken en dan sta je daar tussen met je Spa rood. Dat is niet te doen, dat is heel gek.”



In de kookserie Overheerlijk bereidt kookboekenschrijfster Nadia Zerouali verrassende gerechten met een Overijssels tintje. De kooksessies zijn een initiatief van de provincie Overijssel. Online verscheen het magazine : 'natafelen met Nadia'. Hierin de verhalen van alle kooksessies en uiteraard de recepten.