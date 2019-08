Wietplanten van bejaard echtpaar uit Hasselt nog steeds niet in beslag genomen

Na maanden verzorging van de wietplanten is het over vier weken tijd voor de oogst. De planten staan bij Jan en Jannie in hun achtertuin. Twee stuks. Jan gebruikt de toppen om wietolie te maken. De olie verlicht de ernstige huidklachten van zijn vrouw.





Wiet in de tuin van Jan en Jannie van Raalte (Foto: Simon Dirk Terpstra)

Wettelijk is het niet verboden om wietplanten in de tuin te hebben. Wel om ze te oogsten. Alleen wordt dit voor medicinaal gebruik in veel gemeenten gedoogd. Tenminste, zolang geen overlast wordt gemeld. Want dan is de politie verplicht om in te grijpen.

Anonieme misdaadmelding

Dat is precies wat twee weken gebeurde. Het stel kreeg ineens de politie over de vloer, vanwege een anonieme misdaadmelding. Of Jan de planten zo snel mogelijk uit zijn tuin wilde verwijderen, anders kwam de politie dat over twee weken zelf doen.

Omdat Jannie afhankelijk is van de wietolie is de eis van de politie geen optie. Ze zijn inmiddels bij de burgemeester op bezoek geweest, maar die kan niets voor ze doen. Gisteren verliep de termijn van twee weken. Jan had wel een bezoek van agenten verwacht, maar het bleef rustig aan de deur.

Steunbetuigingen

Uit het hele land zijn inmiddels steunbetuigingen gekomen. Vanwege de publiciteit en omdat veel meer mensen in een soortgelijke situatie verkeren. Het maakt Jan van Raalte alleen maar meer strijdbaar.

“Het is de hoogste tijd dat de politiek in actie komt. Het kan toch niet zo zijn dat wiet voor medicinaal gebruik in een land als Nederland verboden is?"