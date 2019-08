Intieme miniconcertjes in Diepenheimse achtertuinen

Wieger de Boer loopt met een paar paraplu's zijn tuin in, want het regent. De leden van de Koninklijke Harmonie staan onder een party-tentje in zijn tuin en slaan erop los. Op plastic tonnen en emmers, want ze improviseren vandaag onder leiding van Rob Eeftink.



"Het is altijd afwachten wie er terug is van vakantie en welke instrumenten we hebben. Dus we hebben er een vrije improvisatie van gemaakt." Terwijl hij zijn pupillen begeleidt, slaat hij zijn drumstok kapot. Het is niet de eerste vandaag. "Soms zijn we wat te enthousiast."

Gevarieerd

Het publiek komt nu ook de tuin binnen van de familie de Boer. Het is gestopt met regenen. Een van hen: "Ik vind het een geweldig initiatief. Ik heb er een heel programma van gemaakt. Ik ga vandaag heel Diepenheim door. En het is gevarieerd. Van klassiek tot country, van de harmonie tot pop, erg leuk. Ik heb de dag zo mooi kapot."

Gluren bij de buren

Wieger de Boer kijkt tevreden naar het optreden in zijn tuin. "Weet je, het is natuurlijk ook een beetje gluren bij de buren. Dat maakt het ook zo leuk, die Garden Songs."