FC Twente pakt punt tegen RKC na knotsgekke slotfase

FC Twente heeft een punt overgehouden aan het thuisduel tegen RKC Waalwijk. Kort voor het einde was het nog 1-2, maar door drie treffers in de laatste minuten eindigde het in 3-3.

In de beginfase gebeurde er weinig in De Grolsch Veste. Het eerste schot kwam van Espinosa, maar doelman Heemskerk kon makkelijk pakken. Aan de andere kant was het bij de eerste echte kans wel raak. Tahiri kon simpel binnen tikken nadat de Waalwijkers makkelijk door de verdediging van Twente kwamen.

Twente zoekt gelijkmaker

Espinosa was kort na de treffer dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn schot geblokt worden. Bakari was twee keer gevaarlijk namens RKC, maar scoorde niet. Even later bokste Heemskerk de bal bijna in eigen doel, maar zag hem tot zijn opluchting naast gaan. Nakamura kreeg de grootste kans voor Twente, maar ook zijn inzet vond een RKC-been. Het bleef bij 0-1 in de eerste helft.

Vuckic maakt gelijk

Na een paar minuten in de tweede helft was er een goede kans voor Vuckic, maar zijn inzet werd tot hoekschop verwerkt. Na een uur had Maatsen RKC op 0-2 moeten zetten, maar hij kopte geheel vrijstaand naar Drommel. Direct erna was het aan de andere kant wel raak. Debutant Verdonk vond Vuckic en die schoot uit een moeilijke hoek binnen: 1-1.

Nieuwe voorsprong RKC

Niet veel later dacht Zekhnini de 2-1 te maken, maar nadat de VAR de beelden bestudeerde bleek Vuckic even daarvoor buitenspel te hebben gestaan en dus werd de treffer afgekeurd. Aan de andere was het ook raak en telde de treffer wel. Van Weert schoot RKC voor de tweede keer op voorsprong.

Alles of niets

Twente ging alles of niets spelen en Berggreen en Boere mochten hun eerste opwachting van het seizoen maken. En dat had effect. In de negentigste minuut maakte Vuckic de 2-2 en kort daarna schoot Zekhnini de 3-2 binnen. De drie punten gingen echter niet naar de thuisploeg. Quasten maakte nog de 3-3. Mulder was zelfs nog dicht bij de 3-4, maar raakte de paal en dus hielden beide ploegen een punt over aan het duel.

FC Twente - RKC Waalwijk 3-3

0-1 Tahiri (24)

1-1 Vuckic (64)

1-2 Van Weert (78)

2-2 Vuckic (90)

3-2 Zekhnini (90+2)

3-3 Quasten (90+4)

Arbiter: Pérez

Geel: Quasten, Rienstra, Daneels

FC Twente: Drommel; Pleguezuelo, Bijen, Schenk, Verdonk; Selahi (Berggreen/80), Roemeratoe (Boere/88), Espinosa; Aitor, Vuckic, Nakamura (Zekhnini/64).

RKC Waalwijk: Heemskerk; Van Weert, Meulensteen, Delcroix, Quasten; Spierings, Rienstra, Tahiri (Daneels/75); Maatsen (Sow/75), Bilate, Bakari (Mulder/83).

