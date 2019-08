Dubbel gevoel bij Verdonk na bijzonder debuut: "Moesten de winst pakken"

Calvin Verdonk werd vrijdag door FC Twente op huurbasis overgenomen van Feyenoord en stond vanmiddag direct in de basis tegen RKC Waalwijk. Een memorabel debuut, want in blessuretijd vielen nog drie treffer en eindigde het duel in 3-3. "Het was een lekkere wedstrijd om mee te beginnen. Alleen we moesten wel de winst pakken hier."

Hij vond dat Twente het na de laatste voorsprong ander had moeten aanpakken: "Op het laatst ging het heen en weer. Toen wij de 3-2 maakten wilden we weer gaan pressen en ik denk dat we de rust hadden moeten bewaren om bij elkaar te komen en compact te verdedigen zodat zij niet de kans kregen om de gelijkmaker te maken."

Zware wedstrijd

Het was een zware middag voor Verdonk, die maar weinig speelde dit seizoen: "Lang niet gespeeld. Eén keer 45 minuten met Feyenoord in de voorbereiding. Dus het was een zware wedstrijd die erg op en neer ging, dus ik ben best tevreden met m'n debuut. Hoe Twente speelt, dat ligt mij wel. Dat is ook de reden dat ik hier naartoe ben gekomen."

Amerika

Verdonk wordt maar voor een half jaar gehuurd en vertrekt daarna waarschijnlijk naar Amerika, maar dat is allemaal nog wat onduidelijk: "Ik speel hier eerst een half jaar, tot de winterstop en daarna moeten we verder kijken wat er gaat gebeuren. De overgang naar Amerika is nog niet rond. Er is wel interesse, maar meer niet eigenlijk."