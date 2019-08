Heracles krijgt lesje in effectiviteit van PSV en wacht nog altijd op eerste zege

Heracles Almelo heeft in eigen huis niet kunnen stunten tegen PSV. In Almelo ontbrak het de thuisploeg aan scherpte en zag het de Eindhovenaren zowel voor als na de rust een keer toeslaan: 0-2. Heracles heeft hierdoor na drie duels nog altijd geen overwinning weten te boeken in het nieuwe seizoen.

Heracles - dat het moest stellen zonder de licht geblesseerde captain Robin Pröpper en vormgever Mohammed Osman - speelde een redelijke eerste helft tegen de titelkandidaat uit Eindhoven. Desondanks keek de ploeg van trainer Frank Wormuth na 45 minuten wel tegen een achterstand aan. Steven Bergwijn stuurde de instormende Teun Bijleveld met een prachtige actie het bos in en schoot de bal vervolgens hard achter doelman Janis Blaswich, waarmee een van de spaarzame PSV-mogelijkheden direct werd omgezet in een doelpunt.

VAR

PSV kon niet doordrukken, viel ver terug en hielp Heracles daarmee in het zadel. De Almeloërs kregen goede kansen via Bijleveld, Cyriel Dessers en een levensgrote middels Silvester van der Water. Tot een gelijkmaker kwam het echter niet voor de rust. De VAR deed nog wel zijn zegje. En in tegenstelling tot vorige week bij Fortuna Sittard had Heracles ditmaal meer geluk. Arbiter Jochem Kamphuis gaf PSV een strafschop na een onfortuinlijke handsbal van de toch al ongelukkige Navajo Bakboord, maar Kamphuis werd naar de kant geroepen en kwam na het zien van de beelden terug op zijn beslissing.

Saaie tweede helft

Na de theepauze gebeurde er bar weinig op Erve Asito. De bezoekers leken het wel welletjes te vinden en Heracles miste de creativiteit van Osman om de PSV-defensie te ontmantelen. Een treffer viel er nog wel in het tweede bedrijf. Cody Gakpo maakte zich nog maar eens los van Bakboord en vond de toegesnelde Mohammed Ihattaren. Het pas 17-jarige toptalent van PSV raakte het leer vervolgens net voldoende om Blaswich te passeren: 0-2.

Dessers had namens Heracles even later de aansluitingstreffer op de schoen. Na een leep balletje van Mauro Júnior vergat de Belgische spits echter een hoek uit te zoeken en werd zijn schot uiteindelijk een eenvoudige prooi voor Zoet. Met toevalsvoetbal ging Heracles in de slotfase geforceerd op jacht naar de 1-2, maar gescoord werd er niet meer.

Heracles Almelo - PSV 0-2

0-1 Bergwijn (16)

0-2 Ihattaren (58)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Mauro, Van der Water; Baumgartl, Bergwijn, Boscagli, Dumfries, Gakpo, Sadílek, Viergever

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Knoester, Van den Buijs, Czyborra; Kiomourtzoglou, Bijleveld (Szöke/68), Merkel; Van der Water (Dos Santos/86), Dessers, Mauro Junior (Konings/79)

PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek (Boscagli/71); Rosario, Guti, Ihattaren (Hendrix/66); Bergwijn, Malen (Aboukhlal/90+2), Gakpo

