Basisdebutant Bijleveld gelooft in snelle ommekeer: ''Niet in paniek raken''

Teun Bijleveld mocht tegen SC Heerenveen en Fortuna Sittard al enkele minuten meedoen bij Heracles Almelo, maar behoorde zondagavond in het thuisduel met PSV (0-2 nederlaag) tot de eerste elf. De 21-jarige middenvelder kwam deze zomer over van Ajax en kijkt met een dubbel gevoel terug op zijn basisdebuut in Almelo.

"Het is niet zo dat we ongelooflijk veel kansen hebben weggegeven, dus bij mij overheerst het gevoel van de nederlaag. We zijn hier natuurlijk niet blij mee. Zij zijn efficiënter omgegaan met de kansen die ze kregen. Veel dodelijker. Dat is het grote verschil tussen Heracles en PSV", legt Bijleveld na afloop uit.

Kansen

Heracles kreeg mogelijkheden om te scoren, maar het ontbrak de Almeloërs aan scherpte. "We zijn aardig wat aan de bal geweest, maar dat kan ook het spel zijn van PSV. Zij laten ons komen en proberen er dan snel uit te komen en hun kansen te pakken. Maar PSV is natuurlijk ook gewoon een goede ploeg, het is niet zo dat we tegen amateurs speelden", vervolgt hij.

Geen paniek

"Ik ben blij met mijn basisdebuut. Maar dat verlies overheerst natuurlijk. Ik had graag gehoopt een doelpunt te maken, maar hij (Jeroen Zoet, red.) pakte mijn schot goed. Ik ben niet enorm tevreden, al had het ook minder kunnen gaan. We moeten niet in paniek raken, want dan gaat het er niet beter op worden. De punten komen vanzelf", aldus Bijleveld.