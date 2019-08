Saymak dicht bij terugkeer naar PEC Zwolle

Volgens De Stentor is PEC Zwolle met Rizespor rond over een transfersom en met Saymak zelf over een driejarige verbintenis. Saymak maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap naar Turkije, maar daar moest hij vaker dan hem lief was op de bank plaatsnemen. Eerder deze maand kreeg Saymak bij Rizespor zelfs te horen dat hij niet langer in aanmerking kwam voor een plek bij de eerste selectie.

De verwachting is dat Saymak deze week op het vliegtuig naar Nederland stapt om de transfer wereldkundig te maken. In zeven jaar PEC Zwolle kwam Saymak tot zo'n 130 Eredivisie-duels in de hoofdmacht. In zijn laatste seizoen in het blauw-wit werd hij met elf goals clubtopscorer.