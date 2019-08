Zwolse beveiliger van motorclub No Surrender voor de rechter

No Surrender-beveiliger Ayhan B. uit Zwolle moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor afpersingen en mishandelingen namens de motorclub. Zo zou hij na zogenoemde 'bad-standings' geld hebben geïncasseerd bij No Surrender-leden die de deur waren gewezen. Ook werd hij verdacht van drugshandel, maar daarvan is hij eerder vrijgesproken.

De Zwollenaar werd begin dit jaar vrijgelaten uit zijn voorlopige hechtenis, maar zit momenteel wel vast. Hij moest nog een taakstraf van veertig uur uitvoeren voor mishandeling van zijn ex-vriendin, maar had 'geen zin' om die taakstraf uit te voeren in Wijhe. Daarom werd de straf omgezet naar twintig dagen hechtenis, precies tot aan de zitting van vandaag.

Goot

Ayhan De Turk was jaren geleden een 'gevierd ondernemer' in Zwolle. Hij had er een coffeeshop. Maar nadat hij zelf verslaafd raakte, belandde hij in de goot. De toenmalige baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers, nam hem in huis en schoolde hem om tot beveiliger van de motorclub.

Clubkleding

De Zwollenaar mocht in afwachting van het proces van vandaag geen contact hebben met oud-leden van de inmiddels verboden verklaarde club No Surrender. Zelf zegt hij 'wel klaar te zijn met het hele motorgebeuren', maar op Facebook is te zien dat hij de afgelopen maanden vol trots rondliep in de clubkleding.